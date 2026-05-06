KB자산운용, '글로벌 미래성장산업 펀드' 출시…투자 수익과 사회공헌 결합

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나스닥지수와 미래 성장산업에 동시 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용이 가정의 달을 맞아 투자 수익과 사회공헌 가치를 결합한 펀드를 선보인다.

KB자산운용은 6일 나스닥지수와 미래 성장산업 테마에 동시 투자하는 'KB 글로벌 미래성장산업 펀드'를 출시한다고 밝혔다.

회사에 따르면 해당 펀드는 하나의 상품으로 글로벌 기술주와 구조적 성장산업에 폭넓게 투자할 수 있는 '원스톱 설루션(One-Stop Solution)'을 갖췄다.

[사진=KB자산운용]

미래 성장산업의 주요 테마는 ▲지능 인프라(반도체·데이터센터) ▲피지컬 AI(로봇·자율주행) ▲전력 인프라(원자력·SMR·ESS) 등 인공지능(AI) 밸류체인 전반이다.

스페이스X 상장으로 기대감이 커지고 있는 넥스트 프론티어(우주항공·방산)와 전략적 핵심광물(광물·에너지 원자재) 등 글로벌 공급망 재편과 탈세계화 흐름 속 수혜가 기대되는 산업도 포트폴리오에 담는다.

또한 펀드는 운용보수와 판매보수의 20%를 기금으로 적립하고, 여기서 조성한 재원을 판매사와 협력해 어린이·청소년·청년 대상 사회공익활동 지원에 활용한다.

장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "최근 스페이스X를 필두로 한 뉴스페이스 산업 성장과 AI 인프라 확충은 장기적으로 주목해야 할 메가트렌드"라며 "KB 글로벌 미래성장산업 펀드는 글로벌 산업 패러다임 변화 속 투자 기회를 담은 상품으로, 자녀를 위한 장기 투자처를 고민하는 고객들에게 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com