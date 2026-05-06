1분기 수출 '세계 5위'…일본 제쳤다

AI 핵심 요약beta
- 한국이 6일 1분기 수출 2199억달러로 일본 1895억달러를 앞섰다.
- 분기 기준 세 번째이며 세계 5위를 기록했다.
- 반도체 수출 139% 급증이 주효했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일본 1895억달러…7.2% 늘어
반도체 호조…연간 첫 5위 기대
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라 1분기 수출이 '세계 5위'를 기록하며 일본을 앞선 것으로 분석됐다.
분기 기준으로는 세 번째이며, 올해 반도체 수출 호조가 지속될 경우 연간 기준으로도 사상 처음으로 일본을 앞설 것으로 기대된다.
◆ 1분기 수출 일본 크게 앞서…사상 첫 '세계 5위' 예고
6일 산업통상부에 따르면, 우리나라 1분기 수출액은 2199억달러로 전년동기 대비 37.8% 증가했다.
같은 기간 일본의 수출액은 2조9800억엔(약 1895억달러, +7.2%)로 전년동기 대비 7.2% 증가하는데 그쳤다.
우리나라 수출이 일본을 앞선 것은 2024년 2분기와 지난해 3분기에 이어 총 세 번째다. 지난해 수출이 일본(5위)을 앞설 것으로 기대했지만, 근소한 차이로 뒤쳐지면서 6위를 기록했다.
공식 통계가 발표된 2월까지 집계해도 우리나라 수출이 일본을 크게 앞섰다.
세계무역기구(WTO) 통계에 따르면, 올해 들어 2월까지 누적 수출은 중국, 미국, 독일, 네덜란드에 이어 한국이 1332억달러(+31.3%)로 5위를 차지했다. 일본은 1203억달러(+8.5%)에 그치면서 6위로 한단계 떨어졌다. 7위는 이탈리아로 1183억달러(+11%)에 그쳤다.
산업부 관계자는 "공식 통계는 아니지만 1분기 수출이 일본을 200억달러 이상 앞서고 있다"면서도 "연간 실적까지 앞설 지는 아직 예단하기는 이르다"고 설명했다.
◆ 반도체 수출 139% 급증…'선봉장' 역할
우리나라 수출이 일본을 앞선 것은 반도체 수출 호조가 큰 역할을 하고 있다.
지난 1분기에는 20대 주요 수출품목 중 14개 품목 수출이 증가했다. 특히 반도체는 785억달러를 달성하며 전년대비 139%나 급증했다.
반도체 수출은 높은 메모리 가격이 지속되는 가운데 인공지능(AI) 서버 투자 확대로 139% 증가한 785억 달러를 기록했다. 메모리 가격 상승의 영향으로 D램은 249.1% 증가한 357.9억달러, 낸드는 377.5% 증가한 53.9억 달러를 기록했으며, 시스템반도체도 13.5% 증가한 121.1억 달러를 기록했다.
자동차 수출은 화물차(7.1억달러, +63.9%)는 크게 증가했으나, 승용차(163억달러, -2.2%), 승합차(0.7억달러, -31.7%) 등이 감소하면서 전체적으로 0.3% 감소한 172억달러에 그쳤다.
바이오헬스(42억달러, +9.6%)는 의료기기 수출(14.7억달러, +5.5%)은 소폭 증가했으나, 주요국의 바이오시밀러 수요가 지속 확대되며 의약품 수출은 11.9% 증가한 27.3억 달러를 기록했다.
이차전지 수출의 경우 리튬 등 광물 가격 상승과 신제품 출시 등 영향으로 리튬이온전지 수출(12.1억달러, +16.9%)이 증가하며 전체적으로 9.9% 증가한 19.6억달러를 기록했으며, 양극재는 5.5% 감소한 11.6억달러를 기록했다.
섬유 수출은 섬유 원료 1.4% 감소(2.5억달러), 직물 7.1% 감소(10.6억달러) 등으로 전체적으로 0.6% 감소한 25.2억 달러를 기록했으나, 섬유제품은 K-패션에 대한 수요 확대로 7.1% 증가(10.0억 달러)했다.
글로벌 경기가 AI 서버 투자를 중심으로 견인되는 가운데, 반도체를 주력으로 수출 하는 우리나라는 30% 이상의 높은 수출 증가율을 기록했다.
반면 자동차·일반기계 등 전통적인 제조업을 주력으로 수출 하는 일본과, 농수산식품·바이오헬스 등을 주로 수출하는 이탈리아의 경우 10% 내외의 양호한 증가세를 보였다.
김정관 산업부 장관은 "반도체 수출이 전체 수출을 견인하는 한편, 반도체 외 수출도 두 자릿수의 견조한 증가세로 받쳐주면서 1분기 수출이 역대 최대 실적을 기록했다"면서 "2월까지의 글로벌 수출 순위도 5위로 올라섰다"고 강조했다.
이어 "중동 전쟁으로 인한 유가 상승과 글로벌 공급망 불안, 미국 관세의 불확실성 등 향후 수출 여건이 녹록치 않은 상황"이라면서 "무역금융 확대와 수출보험 지원으로 기업의 자금 부담을 완화하고, 물류 차질에 대비한 운송·공급망 안정화 대책을 지속 추진해 1분기 수출 호조세가 연말까지 이어질 수 있도록 우리 수출 기업들을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com