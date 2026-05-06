이형훈 복지부 차관 "중증외상 진료체계 내실화"

AI 핵심 요약beta
- 이형훈 보건복지부 차관은 6일 아주대병원 권역외상센터를 방문해 중증외상 진료체계 내실화를 강조했다.
- 아주대병원은 2016년 지정 이후 연 1300명의 중증외상환자를 진료하고 닥터헬기로 연 400명을 이송하고 있다.
- 차관은 의료진의 노고에 감사하며 중증외상환자의 신속 이송과 적절한 치료 제공에 노력하겠다고 밝혔다.
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봄철 외부활동 증가 대비 점검
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이형훈 보건복지부 차관은 6일 "중증외상환자가 신속하게 이송돼 적절한 치료를 받을 수 있도록 중증외상 진료체계의 내실화와 최종치료 역량 강화에 노력하겠다"고 강조했다.
이 차관은 이날 오전 9시 경기 수원시에 위치한 아주대 병원 권역외상센터를 방문했다.
이날 현장 방문은 봄철 외부활동 증가에 대비해 권역외상센터 운영 상황을 점검하고 외상 진료 최일선에서 중증외상환자의 생명을 지키는 권역외상센터 의료진을 격려하기 위해 이뤄졌다. 아주대 병원은 2016년 권역외상센터로 지정돼 최근 3년 평균 연 1300명의 중증외상환자를 진료하고 있다.
아울러 아주대 병원은 2019년부터 닥터헬기 운항을 개시해 매년 400명 안팎의 중증응급환자를 이송하는 등 경기남부 권역에서 중증외상을 비롯한 중증응급환자에게 효과적인 의료서비스를 제공하고 있다. 이 차관은 한상욱 의료원장, 조재호 병원장 등과 만나 간담회를 갖고 병원을 둘러봤다.
이 차관은 "생명을 살리려는 사명감으로 묵묵히 소임을 다하는 의료진들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "중증외상환자가 신속하게 이송되어 적절한 치료를 받을 수 있도록 중증외상 진료체계의 내실화와 최종치료 역량 강화에 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com