전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.06 (수)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

삼성바이오, 노사 평행선에 실적 전망도 '흔들'…이번주 협상 분수령

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성바이오로직스 노사가 6일 파업 후 준법투쟁에 돌입했다.
  • 사측은 노조원 업무방해로 형사고발하며 1500억원 손실 추산했다.
  • 연간 실적 타격과 신규 수주 부담이 커진 가운데 협상 진전 없다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조 준법투쟁 선언, 사측은 노조원 형사고발
6일·8일 노사 협상 예고…2차 파업 여부 촉각

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노사가 전면 파업 이후에도 입장차를 좁히지 못하고 있다. 노조는 무기한 준법투쟁에 돌입했으며 사측은 파업 기간 중 업무방해 혐의를 받는 노조원을 형사고발했다. 이미 지난 파업으로 1000억원이 넘는 손실이 발생한 것으로 추산되면서 연간 실적에도 타격을 줄 것이라는 우려가 커지는 분위기다. 

6일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일부터 5일까지 전면파업을 끝내고 이날부터 준법투쟁에 들어간다. 준법투쟁은 연장 및 휴일 근무를 거부하는 방식으로 진행한다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부 조합원들이 22일 인천 연수구 삼성바이오로직스 송도 사업장 앞에서 임금 인상 등을 요구하는 투쟁 결의대회를 열고 있다. 2026.04.22 jk31@newspim.com

사측은 앞서 노조의 전면파업에 따라 이미 1500억원의 손실이 발생한 것으로 추산하고 있다. 가용 인력을 최대한 활용해 비상 대응에 나섰으나, 일부 배치의 생산을 불가피하게 중단해야 했다. 여기에는 항암제와 인체면역결핍바이러스(HIV) 치료제 등 환자 생명에 직접적인 영향을 주는 제품도 포함됐다.

바이오의약품 생산 공정은 배양·정제·충전 등 다수의 공정이 연속적으로 이어지는 구조로 준법투쟁이 지속될 경우 단기 손실을 넘어 연간 실적 전망에도 변수가 될 수 있다.

삼성바이오로직스는 글로벌 주요 제약사들의 바이오의약품 생산을 맡는 위탁개발생산(CDMO) 사업을 주력으로 하고 있어 생산 안정성과 납기 신뢰가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 업계에서는 이번 갈등이 장기화될 경우 향후 신규 수주에도 부담으로 작용할 수 있다고 본다. 

회사는 올해 연간 매출 가이던스로 15~20% 성장을 제시한 상태다. 지난해 매출 4조5570억원, 영업이익 2조692억원을 달성했으며, 매년 역대 최대 실적을 경신하고 있다. 하지만 노조의 단체행동이 지속된다면 실적 전망치가 낮아질 것이라는 관측이 나온다.

증권가 또한 2분기 실적은 컨센서스를 하회할 가능성이 크다고 내다봤다.

허혜민 키움증권 연구원은 "당장 손익에 손실액이 영향을 미치는 것은 아니지만 매출에 영향이 있는 만큼 영업이익에도 영향을 미칠 것으로 전망된다"며 "2분기 실적에는 파업의 영향과 더불어 임금 인상 소급적용 금액이 반영돼 예상치를 하회하는 실적이 예상된다"고 전망했다. 이어 "파업은 실적에 영향을 미칠 뿐만 아니라 빅파마 수주 확보에도 걸림돌로 작용할 것으로 보인다"며 "파업 관련 외신 보도도 계속되고 있다"고 말했다.

노사는 지난 4일 중부지방고용노동청 중재로 비공개 면담을 가졌으나 합의에 이르지 못했다. 이날 오후 3시 양측 대표교섭위원이 만나는 1대 1 미팅을 가질 예정이다. 오는 8일에는 노사정 미팅이 한 번 더 진행된다. 하지만 노사의 갈등이 고조되면서 타결 가능성은 낮다는 시각도 있다. 

이날 사측은 노조원을 업무방해 혐의로 경찰에 고발했다. 지난 파업 과정에서 품질(Quality) 담당자가 아님에도 생산 현장에 출입해 공정을 감시했다는 이유다. 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 및 표준작업지침서(SOP)에 따라 엄격히 통제돼야 하는 제조 현장에서 비인가 인원이 임의 활동을 벌이는 것은 안전 관리 체계를 훼손하는 행위라고 봤다.

반면 노조는 해당 노조원이 출입 권한이 있기에 현장에 들어갔다고 주장한다. 현장이 잘 돌아가고 있는 지 관리·감독 차원에서 들어간 것이며, 강제 퇴근 등을 권유하지 않았다는 입장이다.

양측의 협상에는 진전이 없는 상태다. 노조는 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익의 20% 수준 성과급 배분 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲3년간 자사주 배정 ▲ 승진 및 징계 등 노조와 인사 제도 운영 합의 등을 요구하고 있으며, 사측은 ▲6.2%의 임금 인상 ▲상여기초 200%의 격려금 지급 ▲교대수당 인상 등을 제안했다.

삼성바이오로직스 관계자는 "노조 측의 임금 상향 및 타결금 등의 요구안은 현재 회사의 지급여력과 향후 성장을 위한 재원 확보를 고려했을 때 현실적으로 수용하기 어려워 교섭에 난항을 겪어왔다"고 했다.

박재성 삼성바이오로직스 노조위원장은 "사측이 이번주 미팅에서도 원론적인 입장만 고수한다면 이달 중으로 2차 파업을 검토할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
사진
쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동