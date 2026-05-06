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쿠팡 12조 분기 최대 매출에도 '적자 쇼크'…김범석 리더십 시험대

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  • 쿠팡이 1분기 매출 12조 원 신장에도 영업손실 3545억 원 기록했다.
  • 개인정보 유출 보상과 고객 70만 명 이탈로 역대 최대 적자 냈다.
  • 김범석 의장 수익성 회복 과제 안고 규제 리스크 직면했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 영업손실 3545억 '어닝 쇼크'… 상장 후 첫 한 자릿수 성장률 그쳐
개인정보 사고 보상 비용에 신사업 투자 겹쳐...4년3개월 만에 최대 적자
흑자 전망도 밝지 않아...과징금 부과 시 비용 부담 확대·이용객 회복 관건

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 분기 매출 12조 원 시대를 열고도 사상 최악의 성적표를 받아들었다. 외형 성장은 지속됐으나 지난 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 역대 최대 규모의 적자를 내며 '어닝 쇼크'를 기록했다.

쿠팡이 외형 성장 둔화와 전방위적인 규제 리스크라는 '이중고'에 직면하며 당분간 흑자 전환이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 그간 거침없는 '로켓 성장'을 진두지휘해온 김범석 쿠팡Inc 의장은 올해 '수익성 회복'이라는 무거운 과제를 안고 리더십의 시험대에 서게 됐다.

김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

◆적자 전환 이면에는 탈팡·원가 상승·신사업 투자 확대
쿠팡의 올 1분기 영업손실 2억4200만달러(3545억 원)는 시장의 컨센서스를 5배 이상 웃도는 수준이다. 앞서 블룸버그 등 외신과 시장에서는 영업손실 규모를 수백억 원대로 예상했으나, 2021년 4분기 이후 역대 최대 적자 폭을 기록했다. 이는 지난해 연간 영업이익(6790억 원)의 52%에 달하는 규모로, 영업이익 감소 폭이 이례적으로 가파르다.

당기순이익도 적자로 돌아섰다. 1분기 당기순손실은 2억6600만달러(3897억 원)로 전년 동기 흑자 대비 적자 전환했다. 매출이 분기 최대치인 12조4597억 원으로 전년 대비 8% 신장했으나 수익성을 떠받치기엔 역부족이었다.

쿠팡 분기별 실적 추이 [AI 일러스트=남라다 기자]

수익성 악화의 가장 큰 원인으로는 지난해 말 발생한 개인정보 유출 사태의 사후 비용이 꼽힌다. 쿠팡은 고객 신뢰 회복을 위해 약 12억달러(한화 1조6850억 원) 규모의 보상 쿠폰을 발행했으며, 이는 회계상 매출 차감 및 비용 증가로 이어져 수익성을 직격했다.

개인정보 유출 여파에 따른 고객 이탈도 뼈아픈 대목이다. 실제로 1분기 활성 고객 수는 2390만 명으로 지난해 4분기 대비 약 70만 명 감소하며 '탈팡' 흐름이 여전히 진행 중임을 시사한다.

여기에 매출 원가율이 73%로 상승하고 판매·관리비까지 늘어나며 총 영업비용이 매출을 넘어섰다. 동시에 대만 로켓배송 인프라 확충과 파페치, 쿠팡이츠 등 '성장 사업' 부문의 조정 에비타(EBITDA) 손실도 전년 대비 약 2배 확대된 3억2900만달러에 달하며 부담을 키웠다.

김범석 의장은 실적 컨퍼런스콜에서 "개인정보 사고 대응 과정에서 발행한 구매이용권 영향이 1분기에 대부분 반영됐다"며 "수요 예측 차질로 인한 유휴 설비와 재고 유지 비용 부담도 발생했다"고 설명했다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

◆로켓성장 멈추나… 70만 명 고객 이탈 속 수익성 회복 '관건'
향후 전망도 밝지만은 않다. 당분간 흑자 전환이 어려울 수 있다는 전망도 나온다. 상장 이후 이어온 두 자릿수 매출 성장률이 이번 분기 8%로 떨어지며 성장 둔화가 뚜렷해졌다. 쿠팡은 뉴욕 증시 상장 이후 지난해까지 분기마다 두 자릿수 증가율을 유지해왔지만, 올 1분기 처음으로 한 자릿수 성장에 그쳤다.

특히 지난해 4분기부터 올해 1분기까지 두 분기 연속 매출이 감소하며 '12조원대 박스권'에 갇힌 모습이다. 상장 이후 이어온 두 자릿수 성장률이 깨지며 고속 성장 궤도에도 제동이 걸렸다는 평가가 나온다.

성장 둔화 속에서 가장 시급한 과제로는 활성 고객 감소가 지목된다. 1분기 활성 고객 수는 2390만 명으로 직전 분기 대비 70만 명 줄었다. 거랍 아난드 CFO는 "사고가 4분기 말 발생했기 때문에 영향이 이번 분기에 온전히 반영된 것"이라고 풀이했다. 강력한 락인(Lock-in) 효과를 자랑하던 와우 멤버십 회원도 사고 이전 수준의 80% 회복에 머물고 있어 실적 타격이 불가피하다는 시각이다. 

올해 김 의장의 리더십을 평가할 핵심 잣대는 '수익성 방어 능력'이 될 전망이다. 지난해 11월 말부터 이어지는 개인정보 유출에 따른 신뢰 리스크를 조속히 잠재우고, 막대한 투자가 진행 중인 신사업 부문의 적자 폭을 얼마나 빠르게 줄여나가느냐가 관건이다.

쿠팡의 배송차량 '쿠팡카' [사진=쿠팡]

◆'개보위 과징금' 향후 실적 또 다른 뇌관

'규제 리스크'도 흑자 전환의 큰 걸림돌이다. 특히 개인정보 유출 사건과 관련한 개인정보보호위원회의 조사가 마무리 단계에 접어들면서, 2분기 중 대규모 과징금 부과 가능성이 제기된다.

과징금 규모에 따라서는 지난 2024년 2분기(과징금 추정치 1630억원 선반영)와 마찬가지로 올해 2분기 역시 영업손실을 기록할 수 있다는 우려가 나온다. 여기에 공정위가 김범석 의장을 동일인(총수)으로 지정함에 따라 사익편취 금지 등 공정거래법상 규제망이 촘촘해진 점도 경영상의 부담이다. 

◆김범석 "와후 회원 80% 회복했지만…회복엔 시간 필요"
김 의장 역시 개인정보 유출 사고 영향이 2분기 초까지 이어질 것으로 보고 실적 회복세는 다소 시간이 소요될 것으로 전망했다.

김 의장은 "대부분 (개인정보 유출) 영향은 1분기에 집중됐으며 2분기 초까지 일부 이어질 것"이라며 "탈퇴 회원의 재가입과 신규 가입 증가로 감소했던 와우 회원의 약 80%가 회복됐으며, 가입과 이탈률도 과거 안정적인 수준으로 돌아왔다"고 밝혔다. 다만 그는 "전년 대비 성장률은 정상화까지 시간이 필요하다"고 덧붙였다.

nrd@newspim.com

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'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
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쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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