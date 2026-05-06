KB국민카드, 간편결제 특화 'KB NEED Pay 카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 신규 브랜드 체계 'ALL·YOU·NEED'를 적용한 간편결제 특화 상품 'KB NEED Pay 카드'를 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 상품은 간편결제 이용 비중이 높은 고객들의 소비 패턴에 맞춰 설계된 것이 특징이다. 온·오프라인 가맹점에서 간편결제를 이용할 경우 할인 혜택을 제공하며, 간편결제 중심 소비 트렌드를 적극 반영했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 신규 브랜드 체계 'ALL·YOU·NEED'를 적용한 간편결제 특화 상품 'KB NEED Pay 카드'를 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.05.06 yunyun@newspim.com

고객은 KB Pay, 네이버페이, 카카오페이, 토스페이 가운데 하나를 선택해 할인 혜택을 받을 수 있다. KB Pay 이용 시 15%, 네이버페이·카카오페이·토스페이 이용 시 10% 할인 혜택이 적용되며, 간편결제 이용만으로 월 최대 3만원, 연 최대 36만원까지 할인받을 수 있도록 구성됐다.

디지털 콘텐츠 및 멤버십 혜택도 강화했다. 넷플릭스, 유튜브, 디즈니플러스, 티빙, 웨이브, 스포티파이 등 디지털 콘텐츠 서비스와 네이버플러스멤버십, 컬리멤버스, 배민클럽 등 멤버십 구독 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

온라인 패션 플랫폼 이용 고객을 위한 혜택도 담았다. 무신사, 지그재그, W컨셉, 29CM, 에이블리에서 KB Pay로 결제하면 5% 할인 혜택을 제공하며, 간편결제 할인과 중복 적용 시 최대 20%까지 할인받을 수 있다.

해외 이용 혜택도 포함됐다. 해외 온·오프라인 가맹점 이용 시 2% 할인 혜택을 제공하며, 전월 이용실적이나 할인 한도 제한 없이 적용된다.

이와 함께 '전월실적 채워드림' 서비스도 운영한다. 전월 이용실적이 할인 기준 구간에 미달한 고객이 신청할 경우 상위 구간 할인 혜택을 받을 수 있도록 설계한 서비스로, 반기 1회씩 연 최대 2회 이용 가능하다.

KB NEED Pay 카드의 연회비는 국내전용 및 해외겸용 기준 1만9000원이며, 모바일 단독카드는 1만3000원이다. 카드 발급 신청은 KB국민카드 홈페이지와 KB Pay 앱, 고객센터를 통해 가능하다.

KB국민카드 관계자는 "간편결제 중심 소비 트렌드에 맞춰 온·오프라인 전반에서 체감도 높은 혜택을 제공할 수 있도록 상품을 설계했다"며 "앞으로도 고객 소비 패턴 변화에 맞춘 상품과 서비스를 지속 선보일 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com