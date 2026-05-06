재영솔루텍, OIS 카메라모듈 핵심 구조 특허 2건 취득

AI 핵심 요약beta
- 재영솔루텍이 광학식 손떨림보정 카메라모듈 핵심 기술 특허 2건을 6일 취득했다.
- 첫 번째는 코일형 스프링으로 자동초점과 OIS 구동을 정밀 제어하는 기술이다.
- 두 번째는 인서트 바디로 AF 캐리어 정밀도와 구조 안정성을 높인 기술이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 재영솔루텍이 광학식 손떨림보정(OIS) 카메라모듈의 핵심 구조 기술 관련 특허 2건을 취득했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 첫 번째 특허는 '코일형 스프링을 구비한 피드백 제어식 카메라 모듈' 기술이다. 코일 스프링 구조를 적용해 자동초점(AF)과 OIS 구동을 정밀하게 제어할 수 있도록 설계했다. 피드백 제어 기반으로 렌즈의 위치 제어 정밀도를 향상시키면서 카메라 모듈 구조를 단순화했다.
두 번째 특허는 '인서트 바디 내장 AF 캐리어를 구비한 카메라 모듈' 기술이다. 카메라 모듈 내부에 인서트 바디를 적용해 AF 캐리어의 위치 정밀도와 구조 안정성을 높였다. 외부 충격이나 반복 구동 환경에서도 정밀한 구동 특성을 유지하도록 설계했으며, 제조 공정 효율성과 모듈 신뢰성도 함께 확보했다.
재영솔루텍 관계자는 "이번 특허는 정밀 구동 환경에서 요구되는 제어 안정성과 구조 신뢰성을 동시에 확보한 기술적 성과"라며 "핵심 구동 기술 내재화를 기반으로 다양한 정밀 제어 응용 분야로의 기술 적용 가능성을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 재영솔루텍은 지난 2월에도 OIS 캐리어 지지용 멀티아암 스프링 기술과 OIS 기능을 갖춘 오토포커싱 카메라모듈의 구조 개선 기술에 대해 특허를 취득했다. 지난해 연결기준 매출액은 1645억원, 영업이익은 107억원을 기록했으며, 이는 전년 대비 각각 48%, 7% 증가한 수치다.
nylee54@newspim.com