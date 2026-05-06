민주, 박지원·임문영 발탁인재 발표…군산김제부안을·광주 광산을 공천 전망

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박지원 민주당 최고위원, 이원택 후보 지역구 관측

임문영 국가AI전략위원회 부위원장, 민형배 후보 지역구 예정

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당이 6일 국회에서 열린 발탁인재 환영식에서 박지원 최고위원과 임문영 국가인공지능(AI)전략위원회 상근부위원장을 국회의원 재보궐선거 발탁인재로 소개했다.

박지원 최고위원은 이원택 전북지사 후보 출마로 공석이 된 전북 군산·김제·부안을 보궐선거에, 임문영 부위원장은 민형배 전남광주특별시장 후보가 사퇴한 광주 광산을 보궐선거에 공천을 받아 출마할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인재 영입식에서 6·3 재보선 전북 군산·김제·부안을 선거구에 출마할 것으로 예상되는 박지원 최고위원(오른쪽)과 광주광역시 광산을 선거구에 공천이 유력한 임문영 AI전략위원회 상근부위원장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.06 jk31@newspim.com

정청래 대표는 환영식에서 "정말 오늘은 기분 좋고 기쁜 날"이라며 "더불어민주당 최고의 보배 박지원 최고위원을 발탁 인재로 소개한다"고 밝혔다.

그는 "이번 국회의원 재보궐 전략공천의 핵심원칙은 외부 인재 영입, 내부 인재 발탁 그리고 명망 있는 당내 인사 재배치"라며 "박지원 최고위원은 그중에서도 우리당이 자신 있게 내세우는 내부 발탁 인재의 본보기"라고 강조했다.

정 대표는 박 최고위원에 대해 "무려 115대 1이라는 치열한 경쟁을 뚫고 당 역사상 최초로 선출된 평당원 출신 최고위원으로, 당원 주권의 가치를 증명한 산증인"이라며 "엄격하고 투명한 검증 절차를 거친 실력이 입증된 준비된 청년 리더"라고 평가했다.

이어 "서울대 법대를 거쳐 변호사가 된 수재이자 전국 최연소 전주체육회장을 지냈을 만큼 탁월한 실행력과 주변의 좋은 평판을 갖고 있다"며 "지도부에서 함께 일해보니 그 정무적 감각과 정치적 식견이 실로 놀랍고 깊다"고 말했다.

정 대표는 "박지원 최고위원은 전북에서 나고 자란 전북 토박이로 누구보다 지역을 잘 알고 전북이 당면한 현안을 가장 명쾌하게 풀어낼 해결사"라며 "군산 김제 부안의 도약을 위한 최고의 필승 카드"라고 강조했다.

또한 임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장을 소개하며 "이재명 정부 초대 국가인공지능전략위원회 상근부위원장으로서, 이재명 정부에서 적극적으로 추진하고 있는 AI 3대 강국 대한민국의 초석을 다진 AI 최고 전문가"라고 밝혔다.

정 대표는 "이재명 대통령의 말씀처럼 AI 3대 강국은 대한민국의 생존 전략"이라며 "이재명 정부의 AI 정책을 국회와 당 차원에서 적극적으로 보조하기 위해서는 임문영 부위원장님과 같은 인재가 꼭 필요했다"고 설명했다.

그는 임 부위원장에 대해 "나오콤의 창립 멤버로서 iMBC 미디어센터장을 역임했고, 경기도 정보정책관과 미래성장정책관, 경기 경제과학진흥원 상임이사로 활동했다"며 "당에서는 디지털특별위원장을 맡아 헌신해 주신 분"이라고 소개했다.

정 대표는 "하정우 전 수석과 함께 쌍두마차가 되어 국회에서 AI 입법 활동의 큰 역할을 해 주시기를 바란다"고 당부했다.

kimsh@newspim.com