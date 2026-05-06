큐리오시스, '대형 배양용기 라이브셀 이미징 시스템' 원천기술 특허 등록

Celloger Stack-H, 바이오의약품 대량생산 관찰 한계 극복

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 랩오토메이션 및 라이브셀 이미징 전문 기업 큐리오시스는 대형 다층 배양용기 전용 라이브셀 이미징 시스템 'Celloger Stack-H'의 핵심 원천기술에 대한 국내 특허 등록을 완료했다고 6일 밝혔다.

이번에 특허로 등록된 큐리오시스의 Celloger Stack-H는 바이오의약품 대량생산 공정에서 오랫동안 해결되지 않았던 관찰 한계를 극복한 원천 기술이다. 세포 및 유전자치료제, 백신, 바이러스 벡터, 단백질 치료제 등 바이오의약품 대량생산에 사용되는 대형 다층 배양용기 내부의 세포 상태를 배양 중 비침습적으로 실시간 모니터링 가능하도록 한다.

회사에 따르면 기존에는 대형 다층 배양용기의 복잡한 하부 지지 구조로 인해 일반 현미경으로는 내부 관찰이 어려워, 생산 현장은 제한적 샘플링이나 간접 지표에 의존해 왔다. 그동안 관찰 사각지대로 남아있던 대형 배양용기 내부를 실시간 데이터 기반으로 관리할 수 있게 된 셈이다.

Celloger Stack Series.. [사진=큐리오시스]

특히 이번 등록 특허는 관찰 장치와 방법을 모두 포괄하는 원천기술 특허로, 불필요한 광 신호를 억제하고 세포 상태 정보를 선택적으로 취득하는 독자적 광학 구조를 기반으로 한다. 해당 기술은 세계 최초이며 현재 해외 특허 출원도 진행중이다. 또한 특정 용기에 국한되지 않고 단층·다층 배양용기를 포함한 다양한 세포배양 플랫폼으로 확장 가능해, 바이오의약품 대량생산 공정의 실시간 QC(품질관리) 자동화 시장에서 경쟁자의 기술 진입장벽을 강화하게 됐다.

아울러 큐리오시스는 이를 기반으로 Celloger® Stack-H의 적용 영역을 세포치료제, 백신, 바이러스 벡터, 단백질 치료제, 세포외소포체(EVs) 등 대량 배양이 필요한 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산) 생산 공정 전반으로 확대할 계획이다. 공정 재현성 확보, 수율 관리, GMP(의약품 제조 및 품질관리 기준) 환경에서의 품질관리 고도화에 기여할 것으로 예상된다.

Celloger® Stack-H 기술 개발을 총괄한 큐리오시스 CTO 박영호 전무는 "일본과 독일 등 정밀광학 및 바이오 장비 선도국에서도 대형 다층 배양용기 내부를 생산 공정 중 안정적으로 관찰하는 기술은 구현 난도가 높은 영역이었다"며 "큐리오시스는 이번 특허를 기반으로 글로벌 바이오의약품 CDMO 생산 공정 자동화 시장에서 차별화된 기술적 지위를 확보해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 큐리오시스는 지난 4월 미국암연구학회(AACR 2026)에서 Celloger® Stack-H를 공개한 바 있으며, 이를 기반으로 QC 자동화, 배양 공정 최적화, 글로벌 파트너십 확대를 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com