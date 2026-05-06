국민의힘 "李정부, 호르무즈 선박 폭발 관망 멈추고 국민 안전 사수해야"

"고립된 선원 160여명 안전귀환 위한 외교적 안전판 구축 촉구"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 호르무즈 해협에서 발생한 우리 선박 폭발 사고와 관련해 정부의 미온적 대응을 강하게 비판하며 선원들의 안전한 귀환을 위한 외교적 노력을 촉구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 6일 논평을 내고 "호르무즈 해협에서 발생한 우리 선박 폭발 사고는 대한민국 해상 안보에 심각한 경고등이 켜진 초유의 사태"라며 "단순한 기계 결함을 넘어 외부 세력에 의한 의도적 피격 가능성을 배제할 수 없는 중대 사안"이라고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 대변인은 "일본 등 인접국 선박들이 외교적 협상을 통해 속속 해협을 빠져나갈 때, 도대체 우리 정부는 무엇을 하고 있었느냐"며 "'다각적 소통'이라는 원론적인 답변만 늘어놓는 사이, 우리 선박 26척과 선원 160여 명은 여전히 해협 안에 발이 묶여 있다"고 지적했다.

이어 "미국의 '프로젝트 프리덤' 개시와 이란의 강 대 강 대치 속에 우리 선박이 피해를 입었음에도, 정부는 여전히 원인 규명 타령만 하며 눈치 보기에 급급하다"고 비판했다.

박 대변인은 "만약 이번 사고가 우리 선박을 겨냥한 의도적인 공격으로 밝혀진다면, 이는 대한민국의 주권과 국민의 생명을 정면으로 부정하는 명백한 도발"이라며 "정부는 즉각 외교·안보 채널을 풀가동하여 실체적 진실을 규명하고, 배후 세력에 대해 단호하고 엄중한 태도를 보여야 한다"고 강조했다.

또한 "정부는 재외국민보호대책본부 회의를 열었다고 생색낼 것이 아니라, 당장 해협 내 고립된 우리 선원들의 안전한 귀환을 보장할 수 있는 물리적·외교적 안전판을 구축해야 한다"며 "우물쭈물하는 사이 제2, 제3의 나무호 사태가 발생하지 않으리라는 보장이 어디에 있겠느냐"고 촉구했다.

박 대변인은 "정부는 지금 당장 모든 외교적 역량과 안보 자산을 동원해 우리 선원들을 안전하게 가족의 품으로 돌려보내고, 해상 주권을 수호하기 위한 결단력 있는 행동에 나설 것을 엄중히 요구한다"며 "중동의 위기가 우리 경제와 안보의 치명적인 구멍이 되지 않도록 총력을 기울여 줄 것"을 당부했다.

국민의힘은 우리 선원 전원이 단 한 명의 부상 없이 무사히 가족의 품으로 돌아오는 그 날까지 정부의 대응을 국민과 함께 지켜볼 것이라고 밝혔다.

이번 사고는 국민 6명을 포함한 선원 24명이 탑승한 선박에서 발생했으며, 다행히 인명 피해는 없었다. 그러나 이미 수개월 전부터 이란의 해협 봉쇄와 군사적 긴장 고조로 우리 선박들의 안전이 위협받아 온 상황에서 발생한 사고라 우려가 더욱 커지고 있다.

kimsh@newspim.com