[종합] '김건희 2심 징역 4년' 신종오 판사, 숨진 채 발견…유서 남겨

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6일 새벽 서울고법 인근 발견...현장에서 유서 확인

건물서 추락 추정...범죄 혐의점 없어

지난 달 '김건희 도이치모터스' 항소심서 1심보다 무거운 형량 선고

[서울=뉴스핌] 고다연 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치 모터스 주가조작 등 혐의사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다.

경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 신고를 받고 이날 오전 1시경 서울고법 청사 인근에서 신 판사를 발견해 병원으로 이송했다.

김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB]

현장에서는 자필로 쓰인 한 페이지 분량 유서가 발견됐다. 경찰은 범죄 혐의점은 없다고 판단했다고 전해졌다. 경찰은 신 판사가 건물에서 추락해 숨진 것으로 보고 구체적 경위를 조사중이다.

신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다.

서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 징역 1년 8개월을 선고한 1심 형에서 2배 이상으로 늘어난 처벌이다.

항소심 재판부는 1심 판결을 파기하고 김 여사의 주가조작 및 통일교 금품 수수 혐의 전체를 유죄로 봤다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

gdy10@newspim.com