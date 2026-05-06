해수부, 해양교통안전공단 이사장에 기후경제사회연구소 이사장 임명

해양·해사안전 정책 경험 없어…일각 우려 제기
해수부 "선박·해상교통안전 강화에 큰 역할 기대"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국해양교통안전공단 이사장에 안영철 한국기후경제사회연구소 이사장이 임명됐다.
해수부는 해양교통안전공단 제4대 이사장에 안영철 부산외국어대학교 초빙교수를 임명했다고 6일 밝혔다.
신임 이사장의 임기는 2026년 5월 6일부터 2029년 5월 5일까지 3년이다.
안영철 신임 이사장은 독일 뷔르츠부르크 대학교에서 재정경제학 박사학위를 취득하고, 국가균형발전위원회 자문위원, 한국기후경제사회연구소 이사장 등을 역임했다.
하지만 해양정책이나 해사안전 관련 정책 경험이 없어 일각에서는 우려가 제기되고 있다. 이에 대해 정부는 공공분야 정책자문 경력을 중시하고 있다.
해수부는 "안 이사장은 공공정책 분야의 전문성을 바탕으로 공단 조직을 안정적으로 관리하고, 선박과 해상교통 안전 강화에 큰 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com