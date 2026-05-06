교보생명, 가정의 달 맞아 '손주사랑 스토리 공모전'

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 가정의 달 5월을 맞아 조부모와 손주 간의 사랑과 추억을 나누는 '손주사랑 스토리 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 '교보손주사랑건강보험'과 '교보손주사랑포에버종신보험' 출시를 기념해 마련된 고객 참여형 프로그램이다. 조부모의 사랑과 세대 간 가족애의 의미를 되새기기 위해 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 가정의 달 5월을 맞아 조부모와 손주 간의 사랑과 추억을 나누는 '손주사랑 스토리 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다. [사진=교보생명] 2026.05.06 yunyun@newspim.com

공모 주제는 '조부모와 손주에 관한 아름다운 추억 이야기'로 ▲수기 ▲사진 ▲숏폼(짧은 영상) 등 3개 부문으로 진행된다. 수기 부문은 500자 이상 글을 작성해 제출하면 되며, 사진과 숏폼 부문은 100자 이상의 설명과 함께 응모할 수 있다.

교보생명 홈페이지 회원이면 누구나 참여 가능하며, 오는 15일까지 교보생명 홈페이지와 모바일 웹·앱 이벤트 페이지를 통해 접수할 수 있다.

교보생명은 심사를 통해 각 부문별 우수상 3명씩 총 9명을 선정해 100만원 상당의 가족외식 상품권을 증정할 예정이다. 이와 함께 행운상 300명에게는 스타벅스 기프티콘을 제공한다.

선정된 사연은 향후 가족사랑의 가치를 담은 콘텐츠로 제작돼 세대 간 소통과 가족의 의미를 전하는 데 활용될 계획이다.

교보생명 관계자는 "조부모의 육아 참여가 일상이 된 시대 흐름을 반영해 세대 간 사랑과 추억을 나누는 공모전을 기획했다"며 "이번 공모전이 할아버지, 할머니와 손주가 함께 쌓아온 아름다운 시간을 기록하고 세대 간의 정을 더욱 돈독히 다지는 소통의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com