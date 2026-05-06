휴먼테크, 'AI 안티드론 통합 솔루션'으로 유럽시장 공략

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AI 안티드론 솔루션으로 루마니아·폴란드 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 방산 솔루션 기업 휴먼테크놀로지가 인공지능(AI) 기반 안티드론 통합 솔루션으로 유럽 방산 시장 공략에 나선다고 6일 밝혔다.

휴먼테크놀로지는 레인보우로보틱스, 렉스젠, 다비오, 니나노컴퍼니, 파이온일렉트릭 등 K-방산 5개사와 루마니아 및 폴란드 진출을 위한 AI 기반 통합 방위 시스템 'TOPA' 구축 컨소시엄 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 본계약에 앞서 참여 기업들과 개별 양해각서(MOU)도 체결하며 협력 기반을 마련했다.

회사에 따르면 TOPA 프로젝트는 AI 기술을 기반으로 한 통합 방위 솔루션 개발을 목표로, 항공·로봇·전자 기술이 융합된 차세대 방위 체계 구축 사업이다. 이 가운데 휴먼테크놀로지는 자체 개발한 AI 기반 안티드론 시스템을 핵심 모듈로 공급하며 컨소시엄의 통합 솔루션 설계를 주도한다.

휴먼테크놀로지 로고. [사진=휴먼테크놀로지]

이번 프로젝트의 주요 공략 국가인 루마니아와 폴란드는 모두 북대서양조약기구(NATO) 회원국으로, 러시아와 인접한 지정학적 특성상 방위력 강화 수요가 높다. 폴란드는 국내총생산(GDP) 대비 4% 이상의 국방비를 투입하며 대규모 군 현대화를 추진 중이며, 루마니아 역시 노후 장비를 NATO 기준으로 교체하는 사업을 확대하고 있다.

특히 글로벌 방산 시장은 지난해 기준 약 2조6000억달러(3851조원)에 달했으며, 올해도 약 6~8% 성장이 예상된다는 평가다.

휴먼테크놀로지는 이번 컨소시엄 참여를 통해 지속적인 프로젝트 발굴, 유럽 시장 내 자사 기술 및 제품의 직·간접 마케팅, 절충교역 대응, 타깃 국가 방산 시장 선점 및 글로벌 사업 확대를 추진할 계획이다.

휴먼테크놀로지 관계자는 "이번 컨소시엄 계약은 AI 기반 방위 기술을 중심으로 글로벌 시장 진출을 본격화하는 중요한 계기"라며 "각 분야 전문 기업들과의 협력을 통해 경쟁력을 강화하고 유럽 방산 시장에서 의미 있는 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com