삼성생명, 산학협력 프로젝트 '라이프놀로지 랩' 3기 워크숍 개최

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 '라이프놀로지 랩(Lifenology Lab)' 3기 워크숍을 개최했다고 6일 밝혔다.

라이프놀로지 랩은 고객의 삶(Life)에 기술(Technology)을 접목해 보험을 넘어 일상 전반에 새로운 가치를 제안하기 위해 기획된 산학협력 프로젝트다. 2024년 첫 출범 이후 매년 다양한 생활 밀착형 아이디어를 발굴하며 새로운 협업 모델을 제시하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 '라이프놀로지 랩(Lifenology Lab)' 3기 워크숍을 개최했다고 6일 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.05.06 yunyun@newspim.com

1기에서는 웰니스 디자인 아이디어를, 2기에서는 고령화 시대 변화에 맞춘 의식주 아이디어를 선보였다. 올해 3기에는 카이스트·서울대·연세대·고려대·한양대 등 5개 대학 IT 분야 전공 학생 120여명이 참여한다.

참가 학생들은 향후 4개월간 '연결·변화·예측'을 주제로 삶의 변화를 이끌 수 있는 빅테크 기반 솔루션을 기획하고 결과물을 공유할 예정이다. 우수팀에는 글로벌 인사이트 프로그램 참여 기회 등이 제공되며, 고객들이 학생들의 아이디어를 접할 수 있는 온라인 전시도 함께 진행된다.

이번 워크숍은 참가 학생들의 인사이트 확장을 위해 마련된 프로그램으로, 인사이트 강연과 선배 개발자 패널토크, 참가자 간 네트워킹 등이 진행됐다. 삼성생명은 이를 통해 학생들이 아이디어 개발 과정에서 다양한 영감을 얻고 교류할 수 있는 시간을 가졌다고 설명했다.

삼성생명 관계자는 "'라이프놀로지 랩'은 보험의 역할을 넘어 더 나은 미래를 고민하는 의미 있는 프로젝트"라며 "앞으로도 미래 개발자들과 함께 새로운 고객 가치를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com