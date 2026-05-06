하나생명, 세이브더칠드런 국제어린이마라톤 후원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나생명은 지난 2일 인천 아시아드주경기장에서 열린 '2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤대회'에 메인 후원사로 참여하고 임직원 및 가족과 함께 사회공헌 활동을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런이 주최했으며, 다양한 문화적 배경을 가진 어린이들이 함께 달리며 이해와 존중의 가치를 나누기 위해 마련됐다. 생명보험 사회공헌위원회와 하나생명, 세이브더칠드런 간 협약에 따라 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나생명 임직원과 가족들이 2일 인천 아시아드주경기장에서 열린 '하나생명과 함께하는 2026년 세이브더칠드런 국제어린이마라톤대회'에 참가해 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나생명] 2026.05.06 yunyun@newspim.com

올해 대회는 '함께 뛰는 오늘, 우리는 한 팀'을 슬로건으로 열렸으며, 국내 이주배경아동에 대한 사회적 관심과 지원 필요성을 알리는 데 초점을 맞췄다. 참가비는 기부금으로 조성돼 이주배경아동 지원 사업에 활용될 예정이다.

하나생명은 임직원과 가족들이 마라톤에 직접 참가한 데 이어 자원봉사와 체험부스 운영에도 참여하며 나눔 활동에 동참했다.

행사 현장에서는 약 4km 미니 마라톤 코스를 비롯해 포토존과 체험형 프로그램 등 다양한 부대행사도 함께 진행됐다. 참가자들은 완주를 통해 연대와 나눔의 의미를 공유했다.

남궁원 하나생명 대표는 "서로 다른 배경을 가진 아이들이 함께 어울리며 이해와 존중의 가치를 배우는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 모든 아동이 차별 없이 성장할 수 있는 사회를 만들기 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com