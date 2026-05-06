중동전쟁발 농업용 필름 수급 비상…정부·농협·한화솔루션 공동 대응

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진주원협서 원료 공급·생산 시범

재고 부족에 지역농협 우선 공급

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부와 농협, 민간 석유화학업계가 중동전쟁 장기화에 따른 농업용 필름 수급 불안에 공동 대응한다. 농업용 필름 원료를 우선 공급하고 지역농협 직영공장에서 필름을 생산·공급하는 방식으로 영농 차질을 최소화하겠다는 방침이다.

농림축산식품부와 한화솔루션, 농협경제지주는 농업용 필름 공급 안정화를 위한 협업 체계를 구축했다고 6일 밝혔다.

이번 대책은 중동전쟁 장기화로 석유화학 원료 수급 불안 우려가 커진 데 따른 조치다. 산업통상자원부가 석유화학기업 협조를 통해 필름 원료를 공급하면, 지역농협 직영 필름공장이 이를 활용해 농업용 필름을 생산하고 농협 자재판매장을 통해 공급하는 구조다.

농림축산식품부는 20일 정부세종청사에서 송미령 장관 주재로 '국정과제 이행상황 점검회의'를 열고 농업·농촌 분야 국정과제 전반을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.20 plum@newspim.com

정부는 우선 지역농협 직영 필름공장 2곳 가운데 참여 의사를 밝힌 진주원예농협과 시범사업을 추진하기로 했다. 산업부는 진주원예농협의 원료 공급처인 한화솔루션과 협력해 이번 주 안으로 농업용 필름 원료를 공급할 예정이다.

진주원예농협은 공급받은 원료를 활용해 농업용 필름을 생산한 뒤 ▲문산농협 동부로지점 ▲남해창선농협 ▲하동농협 고전지점 ▲범서농협 경제사업소 ▲범서농협 척과지점 ▲방어진농협 경제사업소 등 지역농협 자재판매장 6곳에 우선 공급한다.

농식품부와 농촌진흥청, 지방정부, 농협이 지난달 4일부터 15일까지 진행한 합동 현장점검 결과 봄철 영농에 필요한 농업용 필름은 상당 부분 확보된 상태로 파악됐다. 다만 일부 지역에서는 6월 필요 물량 대비 재고 부족 현상이 확인됐다.

이에 농식품부는 농협과 협력해 지역 간 물량 조정과 신규 공급 확대를 추진하고 있다. 이번 시범사업으로 재고 부족 지역을 중심으로 공급망을 보완한다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 "정부의 원료 공급 지원을 통해 농업용 필름을 생산·공급하는 첫 사례"라며 "수급 상황을 지속 모니터링하고 민간 제조업체와 협력체계를 강화해 농업용 필름 공급 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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