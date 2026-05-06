"5월 NH싱씽몰에서 행운을 잡으세요!"…1등 300만원 상당 경품

AI 핵심 요약beta
- 농협경제지주가 6일 NH싱씽몰 가정의 달 경품 이벤트를 발표했다.
- 31일까지 500NH포인트 이상 사용 고객을 자동 응모시켜 총 785명 추첨한다.
- 1등 안마기 등 고가상품과 포인트 경품을 제공하며 6월 앱으로 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'안마기·노트북·로봇청소기' 등 제공
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농협경제지주가 운영하는 농식품 전문 플랫폼 NH싱씽몰이 가정의 달을 맞아 NH포인트 사용 고객 대상 경품 이벤트를 진행한다.
농협경제지주는 오는 31일까지 NH싱씽몰에서 'NH포인트 사용고객 대상 경품 증정 이벤트'를 실시한다고 6일 밝혔다. 행사 기간 동안 NH싱씽몰에서 500NH포인트 이상 사용해 상품을 구매하면 별도 절차 없이 자동 응모된다.
농협은 추첨을 통해 총 785명에게 경품을 제공한다. 1등(2명)에게는 300만원 상당의 안마기·노트북·금 가운데 1개를 증정하며, 2등(3명)에게는 50만원 상당의 로봇청소기·태블릿PC·스피커 가운데 1개를 제공한다.
이와 함께 NH포인트 경품도 지급한다. ▲5만포인트 30명 ▲3만포인트 50명 ▲1만포인트 100명 ▲5000포인트 600명 등이다. 당첨 결과는 6월 중 NH멤버스 앱 알림을 통해 발표된다.
김주양 농협경제지주 대표이사는 "가정의 달을 맞아 NH싱씽몰 이용 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 이벤트를 마련했다"며 "다양한 행사를 통해 고객 만족도를 높이고 우리 농산물 소비 확대에도 힘쓰겠다"고 말했다.
plum@newspim.com