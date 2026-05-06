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구윤철, ADB서 공급망 협력 강조…'韓 글로벌 AI 허브' 추진

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  • 구윤철 부총리가 우즈베키스탄에서 열린 ADB 연차총회에서 핵심광물 공급망 안정과 녹색전환, AI 협력을 핵심 과제로 제시했다.
  • 정부는 한국에 ADB 산하 AI혁신개발센터를 설립해 글로벌 AI 허브로 육성하겠다는 구상을 공식화했다.
  • 구 부총리는 일본·우즈베키스탄 등과 양자면담을 통해 에너지 공급망 교란 대응과 경제협력 방안을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부총리, ADB 총회서 3대 제언
핵심광물·녹색전환 협력 강조
ADB AI센터 한국 설립 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동발 공급망 불안과 에너지 가격 변동성이 커지는 가운데, 정부가 아시아개발은행(ADB) 연차총회에서 핵심광물 공급망 안정과 인공지능(AI) 협력 등을 핵심 과제로 제시했다. 한국에 ADB 산하 AI 혁신개발센터를 설립해 '글로벌 AI 허브'로 육성하겠다는 구상도 공식화했다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 장관이 지난 3일부터 5일까지 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 '제59차 아시아개발은행(ADB) 연차총회'와 '제29차 아세안+3 재무장관·중앙은행총재 회의'에 참석했다고 6일 밝혔다.

이번 ADB 연차총회에는 우즈베키스탄과 일본 등 69개 회원국 정부 대표단과 국제금융기구 관계자, 기업인 등이 참석했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

구 부총리는 연설을 통해 최근 중동발 경제 충격 대응과 미래 성장동력 확보를 위한 세 가지 정책 방향을 제시했다. 우선 공급망 안정을 최우선 과제로 꼽고, ADB가 추진 중인 핵심광물 공급망 금융지원기구 설립 구상에 지지를 표명했다.

이어 화석연료 의존도를 낮추기 위한 녹색전환 중요성을 강조했다. 녹색전환이 단순한 환경 보전을 넘어 최근 에너지 가격 변동성을 완화하는 효과도 있다고 설명하며, 한국도 ADB의 녹색 분야 사업을 적극 지원하겠다고 밝혔다.

AI 전환도 핵심 의제로 제시했다. 구 부총리는 AI 도입과 활용이 개발도상국 성장 기회가 될 수 있다고 평가하며, 한국과 ADB 간 AI 협력을 확대하겠다고 밝혔다. 이를 위해 한국에 ADB 인공지능혁신개발센터(CAID)를 설립하고 한국 신탁기금을 통해 지원할 계획이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌]한.중.일 재무장관회의 및 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄 사마라칸트를 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일(현지시간) 실크로드호텔에서 열린 '아세안+3 재정정책회의'에 참석,선도 발언을 하고 있다.[사진= 재정경제부] 2026.05.03 photo@newspim.com

이어 구 부총리는 출장 기간 일본과 우즈베키스탄, 싱가포르 등 주요국과 양자면담도 진행했다. 일본과는 중동 전쟁 이후 에너지 공급망 교란 대응과 에너지 수입 다변화 방안을 논의했다.

양측은 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 외국인 투자 확대 상황을 평가하고, 차기 한일 재무장관회의 등 정례 경제대화 채널을 통해 협력을 이어가기로 했다.

ADB 총재와의 면담에서는 CAID 설립을 위한 양해각서(MoU)에 서명했다. 정부는 이를 포함해 국제기구와 국제금융기구의 AI 지역사무소를 한국에 집적해 글로벌 AI 허브를 조성한다는 계획이다.

국제통화기금(IMF)과의 면담에서는 한국 경제 상황과 대응 정책도 논의했다. 구 부총리는 한국 경제가 올해 1분기 전기 대비 1.7% 성장하는 등 회복 흐름을 이어가고 있다고 설명하며, 중동 상황 대응을 위해 26조2000억원 규모 추가경정 예산을 편성했다고 소개했다.

이에 겐지 오카무라 IMF 부총재는 한국 정부의 취약계층 지원과 추경 편성, 구조개혁 노력을 '균형 잡힌 정책 조합(Well Balanced Policy Mix)의 모범 사례'라고 평가했다. 양측은 한국이 추진 중인 글로벌 AI 허브를 통해 취약국의 AI 정책 역량 강화를 지원하기 위한 협력방안을 함께 모색하기로 했다.

rang@newspim.com

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