대한전선, 美 전력 전시회 참가…HVDC·해저케이블 공략

525kV급 HVDC 등 차세대 전력망 기술 경쟁력 강조

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한전선이 고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 기술력을 앞세워 북미 전력 인프라 시장 공략에 속도를 낸다. 인공지능(AI) 발전과 데이터센터 확대로 미국 내 신규 및 노후 전력망 교체 수요가 늘고 있다. 대한전선은 이를 기회 삼아 북미 시장 점유율 확대에 주력할 방침이다.

대한전선은 오는 7일(현지시각)까지 미국 일리노이주 시카고에서 열리는 '2026 IEEE PES T&D'에 참가한다고 6일 밝혔다. IEEE PES T&D는 전 세계 전력 기자재 기업과 전력청 등이 참여하는 미국 최대 규모의 전력 인프라 전시회다.

송종민 대한전선 부회장이 전시장을 둘러보고 있다. [사진=대한전선]

대한전선은 이번 전시에서 525kV급 HVDC 지중·해저케이블 등 차세대 전력망 구축을 위한 기술 경쟁력을 강조했다. 특히 미국에서 수주한 320kV급 실적과 국내 '서해안 에너지 고속도로' 사업에 적용 가능한 제품을 선보였다. 아울러 기존 관로를 활용해 송전 용량을 높이는 노후 전력망 교체 솔루션을 배치해 인프라 노후화 비중이 높은 현지 관계자들의 관심을 끌었다.

해저케이블 토탈 솔루션 역량도 소개했다. 대한전선은 내년 준공 예정인 당진 해저케이블 2공장에 VCV(수직 연속 압출 시스템) 타워 등 최첨단 설비를 도입해 초고압 해저케이블 생산 능력을 대폭 강화할 계획이다. 이와 함께 해상풍력 전용 포설선 '팔로스(PALOS)'호, 해저케이블 전문 시공법인 '대한오션웍스'를 연계해 생산부터 시공까지 아우르는 사업 모델을 공유했다.

현장을 방문한 송종민 부회장은 미국 법인 임직원과 함께 현지 전력청 및 거래처 관계자들을 만나 협력 방안을 논의했다. 송 부회장은 "북미 지역은 전력망 투자 확대와 재생에너지 확산이 동시에 진행되며 관련 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "미국에서 쌓은 경험과 레퍼런스를 기반으로 HVDC, 해저케이블, 노후 전력망 솔루션 등 핵심 분야에서 지속적으로 성과를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 업계는 미국 연간 전력 수요가 2024년 약 4100TWh에서 2030년 5000TWh를 넘어설 것으로 전망하고 있다. 이에 대한전선은 북미 시장의 확대되는 수요를 중심으로 기술 경쟁력과 프로젝트 수행 경험을 활용해 수주를 확대해 나갈 계획이다.

aykim@newspim.com