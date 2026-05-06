스튜디오미르, 자회사 통해 버추얼 아이돌 '비던' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 스튜디오미르가 자회사 두리엔터테인먼트를 통해 버추얼 아이돌 그룹 비던을 6일 공개했다.
- 비던은 데뷔 싱글 범의 뮤직비디오와 치지직 온라인 쇼케이스로 음악과 퍼포먼스를 선보였다.
- 스튜디오미르는 애니메이션 제작 역량을 바탕으로 음악과 캐릭터가 결합된 버추얼 IP 사업을 직접 운영할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 애니메이션 제작사 스튜디오미르가 자회사 두리엔터테인먼트를 통해 버추얼 아이돌 그룹 'B:DAWN(비던)'을 공개하고 공식 활동을 시작했다. 스튜디오미르는 6일 두리엔터테인먼트를 통해 비던의 데뷔 소식을 알리며 관련 IP(지식재산권) 사업 추진 계획을 발표했다.
비던은 론칭과 함께 데뷔 싱글 '범(BEOM)'의 뮤직비디오를 공개했으며, 네이버의 라이브 스트리밍 플랫폼 '치지직'에서 온라인 쇼케이스를 진행했다. 해당 쇼케이스에서는 음악과 퍼포먼스, 세계관 설정 등 그룹을 구성하는 주요 요소들이 소개됐다. 비던은 향후 음원 발매뿐만 아니라 영상 콘텐츠, 실시간 라이브 스트리밍 등 다양한 채널을 통해 콘텐츠를 운영할 계획이다.
이번 프로젝트는 스튜디오미르가 기존의 애니메이션 제작 중심 사업 구조에서 자체 IP 기획과 운영까지 병행하는 종합 엔터테인먼트 구조로 전환하기 위한 과정의 일환이다. 스튜디오미르는 그동안 축적한 콘텐츠 제작 경험과 파트너십을 바탕으로 음악, 캐릭터, 팬덤 요소가 결합된 버추얼 IP 사업을 직접 관리할 방침이다. 스튜디오미르 관계자는 "애니메이션 제작 역량을 기반으로 IP 개발과 운영을 통합하여 사업 영역을 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com