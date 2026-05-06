씽크풀 '라씨 매매비서', 구글 플레이스토어 금융 부문 매출 1위

AI 핵심 요약beta
- 씽크풀이 6일 라씨 매매비서 앱으로 구글 플레이 금융 부문 매출 1위를 달성했다.
- 앱은 AI 알고리즘으로 국내 주식 실시간 매매 타이밍을 제시한다.
- 다중 알고리즘 체계로 68% 승률과 올해 4월 89% 적중률을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 투자금융 AI 기업 씽크풀의 주식 투자 앱 '라씨 매매비서'가 구글 플레이스토어 금융 부문 최고 매출 1위를 달성했다.
라씨 매매비서는 코스피, 코스닥, ETF 등 국내 주식 종목의 데이터를 실시간으로 분석해 최적의 매수·매도 타이밍을 제시한다. AI 기반 투자 알고리즘을 활용한 서비스다.
앱의 특징은 다중 알고리즘 체계다. 매수 10개, 매도 17개의 독립된 알고리즘이 시장 상황에 맞춰 작동한다. 2011년부터 2025년까지 연평균 12.8%의 수익률과 68%의 승률을 기록했으며, 올해 4월에는 89%의 승률을 보였다.
앱은 AI가 제시한 매매 신호와 성과를 투명하게 공개한다. 투자자들은 적중률, 평균 수익률, 누적 수익률 등 주요 지표를 직접 확인할 수 있다. 관심 종목의 실시간 이슈와 신호를 알려주는 '포켓', 시장 흐름을 분석하는 '마켓뷰', 유망 종목 발굴을 돕는 '종목캐치' 등 다양한 기능을 무료로 제공한다.
yuniya@newspim.com