한병도 "코스피 7000 돌파, 李정부 일관된 정책에 투자자들 신뢰 보내"

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"상법 개정·배당소득 분리과세로 뒷받침한 결실"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 차기 더불어민주당 원내대표 선거에 단독 출마한 한병도 의원은 6일 코스피 지수가 사상 최초로 7000선을 돌파한 것에 대해 "이재명 정부의 일관된 자본시장 선진화 정책에 국내외 투자자들이 굳건한 신뢰를 보내고 있다"고 페이스북을 통해 밝혔다.

한 의원은 이날 "조금 전, 개장과 함께 코스피 지수가 사상 최초로 7000선을 넘었다"며 "종가 기준으로 지난 1월 27일 5000선에, 2월 25일 6000선에 안착한 데 이어 새로운 역사를 썼다"고 전했다.

한병도 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 "지난 1월 22일, 장중 코스피 지수가 5000선을 돌파했을 당시, 원내대표로서 '코스피 6000, 7000 시대를 열어가겠다'라고 약속드렸다"며 "미국발 관세 위협과 중동 전쟁 등 우여곡절이 많았는데, 이를 극복하고 드디어 코스피 7000 시대가 열렸다"고 강조했다.

한 의원은 "민주당도 세 차례의 상법 개정과 배당소득 분리과세 등 입법으로 정부 정책을 착실하게 뒷받침해 왔다"며 "'코스피 7000 시대 개막'은 그 결실"이라고 설명했다.

이어 "글로벌 투자은행(IB)들은 코스피 지수 목표치를 8000 이상으로 높히고 있다"며 "국회는 '주가 누르기 방지법' 등 추가 입법을 통해 주식시장 정상화에 더욱 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.

한 의원은 "'코리아 디스카운트'를 딛고 '코리아 프리미엄' 시대로 나아가겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com