이용, 하남갑 출마선언 "하남 떠나지 않았다...尹정부 책임 피하지 않아"

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이용 전 국민의힘 의원, 하남갑 출마 선언

"국민 회초리 피하지 않겠다"...눈물 흘리기도

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이용 전 국민의힘 의원이 6일 "이번 선거는 하남을 위해 선거에 나온 사람과 선거를 위해 하남에 나온 사람의 대결"이라며 6·3 보궐선거 출마를 공식 선언했다.

이 전 의원은 이날 출마선언문을 통해 "무너진 법치와 민주주의를 바로 세우고 제 삶의 터전인 하남의 내일을 더 크게 열기 위해 이번 보궐선거 출마를 선언한다"고 밝혔다.

이 전 의원은 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "민생은 무너지는데 권력 지키기에만 몰두하고 있다"며 "이재명 죄지우기 국정조사, 공소취소 특검법은 위헌적이고 탈법적"이라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이용 전 국민의힘 의원이 6일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 하남갑 국회의원 보궐선거 출마 관련 기자회견을 하며 눈물을 보이고 있다. 2026.05.06 jk31@newspim.com

이 후보는 "민생도 어렵고, 경제도 불안하고, 부동산도 흔들리고, 안보도 위태롭고, 법치도 무너지고 있는 총체적 난국"이라며 "민주당의 폭주를 멈추고, 이재명 정권의 오만을 견제하며, 법치와 공정, 자유민주주의의 기본을 다시 세우겠다"고 다짐했다.

한편 이 후보는 "20대 대통령선거 당시 윤석열 후보의 수행실장을 맡았다"며 "정권이 국민께 실망과 상처를 드린 지금, 저 역시 책임에서 자유롭지 않다"고 말했다.

이어 "죄송하다. 진심으로 사과드린다"며 "변명하지 않겠고, 숨지 않겠으며, 국민께서 주시는 회초리를 피하지 않겠다"고 밝혔다.

이 후보는 "이번 선거는 하남을 위해 선거에 나온 사람과 선거를 위해 하남에 나온 사람의 대결"이라며 "하남은 철새들이 잠시 머물다 떠나는 둥지가 아니다"라고 강조했다.

그는 "지난 총선에서 낙선한 뒤에도 하남을 떠나지 않았다"며 "지난 2년 동안 3000회가 넘는 만남을 이어가며 하남시민의 목소리를 경청했다"고 설명했다.

이 후보는 "제 정치의 기준은 시민과의 약속, 책임 있는 정치"라며 "2018년 평창동계올림픽에서 봅슬레이·스켈레톤 국가대표 총감독으로 선수들과 함께 금메달의 역사를 만들었던 것처럼, 끝까지 준비하고 밀어붙여 시민의 삶을 달라지게 하겠다"고 약속했다.

또한 "이현재 시장과 함께 하남의 중단 없는 발전을 완성하겠다"며 "교통을 바꾸고, 교육과 돌봄을 바꾸며, 청년이 머무는 하남을 만들고, 생활체육과 복지 인프라를 채우겠다"고 공약했다.

이 후보는 "6월 3일, 하남시민의 힘으로 오만한 이재명 정권을 심판하고 무너진 민생과 하남의 중단 없는 발전을 다시 세워달라"며 "하남과 함께 반드시 이기겠다"고 말했다.

oneway@newspim.com