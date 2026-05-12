한전, 정부·전선업계와 원자재 공급망 위기 극복 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한전이 8일 기후에너지환경부와 전선업계와 간담회를 열었다.
- 원유 가격 급등으로 전선 원자재 상승분을 계약금에 즉시 반영했다.
- 납기 30일 연장과 재고 1.6배 확보로 수급 안정을 도모했다.
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유화사·컴파운드사·제조사 협력체계 구축
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국전력(사장 김동철)이 정부 및 전선업계 관계자들과 손잡고 원자재 공급망 위기 돌파에 나섰다.
한전은 지난 8일 기후에너지환경부, 전선업계 관계자들과 한전 아트센터에서 '전력 기자재 수급 안정 및 원자재 공급 현황 간담회'를 개최하고 상생 지원 대책을 발표했다고 12일 밝혔다.
무엇보다 이번 간담회에서 가장 관심을 모은 것은 한전의 가격 반영 조치다.
한전은 중동 사태 이후 원유 및 나프타 가격 급등으로 전선 원자재 가격이 평시 대비 30~40% 이상 상승함에 따라 이를 계약 금액에 즉시 반영했다.
이밖에도 수급차질이 우려되는 전선품목에 대해 납기를 일괄적으로 30일씩 연장하여 제조사의 부담을 완화했으며, 핵심 품목인 배전용 고압전선의 경우 재고 통제를 통해 공급 가능 일수를 평시 대비 1.6배까지 확보해 수급 불안에 대비했다.
수급차질이 우려되는 58SQ, 160SQ 규격 등 22.9kV급 전선에 대해서는 고장 복구 및 신규 지장 공사 등 긴급 물량을 최우선으로 배정하는 등 '선택과 집중' 전략을 병행하고 있다.
이날 회의에 참석한 서성태 전력망정책과 과장은 "전력망 구축의 핵심 파트너인 전선 제조 업계가 겪는 어려움은 곧 국가 전력망의 안정성을 저해하는 요인"이라며 "재료(나프타 등)가 우선 공급이 될 수 있도록 관계부처 및 유관기관과 지속적으로 협의하겠다"고 말했다.
또한 한전 관계자는 "중동사태 이후 접수된 물가 변동분 반영 요청 26건에 대해 검토를 완료하고, 총 140억원 규모의 계약 금액을 조정했다"며 "업계의 경영 부담을 최소화하기 위해 향후 발생하는 인상분 역시 법령에 따라 신속히 반영할 방침"이라고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com