깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/21)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월21일 AI·반도체·테크·방산 등 글로벌 투자 핵심 종목을 분석했다.
- 월가와 MS·구글·브리스톨-마이어스 등은 AI 수요 가속 속에 반도체·데이터센터·맞춤형 칩 투자 기회를 조명했다.
- 넷플릭스·페이팔·오라클·유전서비스·레스토랑·자동차·구리·중국·ETF 등 업종별 리스크와 인수·로비·채권·매도·실적 이슈를 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월21일 제공한 콘텐츠입니다.
"키미K3가 점화한 3개 엔진"…월가의 AI 수요 가속론
저가 대체품 AMD는 옛말…엔비디아보다 비싼데도 MS가 택한 이유
[미국 특징주] UBS "모멘텀주 매도 막바지…AI·반도체 기회"
[미국 특징주] "넷플릭스 회사채 발행…2년 전 열기 어디로"
[미국 특징주] 카디널헬스, 어댑트헬스 당뇨병 사업 등 3.6억불 인수
[미국 특징주] 오라클 신용위험 18년 만에 최고치 근접
반토막 난 ASTS '길게 보면 기회' ① 우주 브로드밴드 '원톱' 이유는
[미국 특징주] 중동 전쟁에 유전 서비스 업체 실적 '직격탄' 전망
[유럽 특징주] 메르세데스-벤츠, 美 '중국 지분 제한법' 완화 로비
[미국 특징주] 광통신주 조정 속 바클레이스 루멘텀에 매수 의견
[미국 특징주] 실적 발표 앞두고 테슬라 로보택시 지연에 불만 고조
[미국 특징주] '가짜 경고음 많다' MS 반도체·메모리주 매수 추천
[미국 특징주] 아이렌, 28억달러 신규 계약에 연 매출 목표 상향
[미국 특징주] 시클로스포라 감염 확산 우려에 레스토랑株 급락
[ETF 특징주] "구리 수요 구조적 증가" COPX 1년간 71% 잭팟
[ETF 특징주] 中 기술주 급락에 자금 총동원, CQQQ·KWEB 웃을까
[유럽 특징주] 폭스바겐, JSW 그룹에 인도 법인 지분 매각 임박
[미국 특징주] 씨티 "'매그니피센트7'이라는 용어, 이제는 AI 승자 구분에 무의미"
[미국 특징주] 반도체주, 대규모 실적 개선 예고…과연 시장을 만족시킬까
[미국 특징주] 페이팔, 월가의 총아에서 원치 않는 인수 대상으로 전락
[미국 특징주] 골드만삭스 "헤지펀드, 美 테크주 사상 최대 속도로 매도"
[미국 특징주] 브리스톨-마이어스, 신약 연구 위해 엔비디아의 최신 AI 컴퓨팅 시스템 도입
[미국 특징주] "구글, 제미나이 모델 효율화 위한 신규 칩 개발 계획"
[미국 특징주] 헛8, 17% 급등...98억달러 규모 AI 데이터센터 임대 계약