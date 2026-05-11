산업부, '세계 5위' 경제대국 인도와 경제협력 확대…수출 다변화 박차

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김정관 산업부 장관, 인도전문가 간담회

정상회담 후속 조치…산업·공급망 협력

인프라 부족·복잡한 제도 '진입장벽' 숙제

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 '세계 5위' 경제대국 인도와 경제협력을 보다 확대할 방침이다.

하지만, 인프라가 부족하고 제도가 복잡해 진입장벽이 여전히 높다는 지적이 나오고 있다.

◆ 성장 잠재력 풍부한 유망시장…산업·자원 협력 강화

김정관 산업통상부 장관은 11일 한-인도 경제협력 확대 방안을 논의하기 위한 전문가 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 이재명 대통령의 인도 국빈방문(4.19~21)을 계기로 뜻을 모았던 경제협력 방안을 보다 구체화하기 위해 마련됐다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.20 dream@newspim.com

이날 간담회에는 대외경제정책연구원(KIEP), 산업연구원(KIET), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역협회, 한국산업단지공단 등 주요 경제·연구기관 전문가들이 참석해 ▲인도 내 한국기업 전용산단 조성방안 ▲타국의 대(對)인도 경제협력 정책 사례 ▲인도측이 제기하는 대(對)한국 무역적자 심화에 대한 구조분석 및 대응방향 ▲유망 업종별 한-인도 협력 방안 등 실질적이고 구체적인 과제를 중심으로 심도 있는 논의를 진행했다.

전문가들은 인도가 세계 최대 수준의 인구(약 14.3억명)를 기반으로 GDP 4조 불을 돌파하며 글로벌 공급망 재편 속에서 핵심 생산기지이자 유망 시장으로 부상하고 있다는 점에 주목했다.

김정관 장관은 이날 간담회에서 "이번 정상회담을 계기로 양국 최초의 장관급 산업·자원 협력 플랫폼인 '한-인도 산업협력위원회' 신설에 합의하고, 조선·철강 등 협력 수요가 높은 분야를 중심으로 다수의 투자 및 협력 MOU를 체결하는 성과를 거뒀다"고 평가했다.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 20일(현지시간) '한-인도 산업협력위 신설 MOU'를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.20 dream@newspim.com

◆ 인프라 부족·복잡한 제도 극복해야

하지만, 인프라 부족, 복잡한 제도 등으로 인해 진입장벽이 여전히 높다는 게 전문가들의 진단이다.

이에 한국기업 전용 산업단지 조성을 통한 인프라·인허가 부담 완화와 기업 간 집적 효과 제고 필요성을 제기했다. 아울러 주요국의 인도 진출 성공사례를 공유하며, 보다 체계적인 진출 전략 마련의 필요성도 강조했다.

또한 전문가들은 인도 내 한국 기업의 공급망이 '중간재 수입→현지 가공→내수 판매' 중심으로 형성되어, 인도의 대(對)한국 무역적자를 심화시키는 요인으로 작용하고 있다고 분석했다.

이에 따라 유망 업종을 중심으로 인도 생산기지를 글로벌 생산·수출 거점으로 육성하고, '중간재 현지화 전략'을 병행하는 등 장기적인 관점에서 양국 간 지속가능한 협력 기반을 구축하기 위한 공급망 구조 개편 필요성을 강조했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.05.11 dream@newspim.com

김정관 장관은 "현재의 한-인도 경제·산업 협력 수준은 양국의 잠재력과 기대에 비춰 아직 충분하지 못한 것이 사실"이라며, 참석 전문가들이 현장 경험과 연구 성과를 바탕으로 실효성 있는 정책 제언을 제시해 줄 것을 당부했다.

산업부는 "이번 간담회에서 제기된 의견을 정책에 적극 반영해 한-인도 산업 협력의 실행력을 높이고, 국빈 방문 성과가 조속히 가시화될 수 있도록 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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