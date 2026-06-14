청와대, 미국-이란 종전 임박에 "트럼프 노력 지지…국제사회 노력에 동참"

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트럼프 "이란 전쟁 종식 합의 14일 체결 예정"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 14일 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협의를 암시한 것에 대해 "호르무즈 해협에서 자유롭고 안전한 항행을 위한 미국을 포함한 국제 사회의 노력에 지속적으로 동참할 것"이라는 입장을 밝혔다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 "정부는 트럼프 대통령의 관련 노력을 지지한다"며 이같이 말했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 청와대는 "정부는 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 협상 관련 진행 상황을 면밀히 주시해왔으며, 이러한 점에서 트럼프 대통령의 발언에 주목한다"며 "양측 간 합의가 타결돼 중동 지역의 평화와 안정이 회복되고 호르무즈 해협의 조속한 개방이 이루어지는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 앞서 13일(현지시간) 트루스소셜에서 "이란과의 전쟁 종식과 비핵화를 위한 합의가 14일 체결될 예정"이라며 "서명 직후 호르무즈 해협이 모든 국가에 개방될 것"이라고 주장했다.

다만 이란 측은 아직 합의안이 최종 확정되지 않았다며 트럼프 대통령의 주장을 부인했다.

pcjay@newspim.com