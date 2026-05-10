이란, 중재국에 美종전안 답변 전달…전쟁 종식 이뤄질까

AI 핵심 요약beta
- 이란 10일 파키스탄에 미국 종전안 답변 전달했다.
- 미국 제안에 따라 역내 전쟁 종식 협상 진행된다.
- 종전 MOU는 호르무즈 개방과 핵 제한 포함한다.
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"협상, 역내 전쟁 종식에 중점 두고 진행 예정"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이란이 협상 중재국인 파키스탄에 미국의 종전안에 대한 답변을 전달했다.
이란 국영 IRNA 통신은 10일(현지시간) "최근 미국의 제안에 대한 이란의 답변이 이날 파키스탄에 건네졌다"며 "제시된 계획에 따라 현 단계에서의 협상은 역내 전쟁의 종식에 중점을 두고 진행될 예정"이라고 보도했다. 다만 답변과 관련한 구체적인 내용은 다뤄지지 않았다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8일 백악관에서 취재진과 만나 미국의 요구 조건에 대한 이란의 답변을 받았는지 질문받자 "나는 아마도 오늘밤 서한을 받을 것"이라고 답한 바 있다.
미국 매체 악시오스는 이와 관련해 지난 6일 양국이 1쪽짜리 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다고 보도했다. 로이터 통신과 알아라비야 방송 등 다른 외신에서도 비슷한 관측이 잇따랐다.
종전 MOU는 양국이 전쟁 종식을 선언하고 호르무즈 해협 개방, 이란 핵 프로그램 제한 같은 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 또 대이란 제재 해제와 관련한 세부 합의 도출을 위해 30일간의 협상 개시를 함께 선언하는 형식으로 구성된 것으로도 알려졌다.
pcjay@newspim.com