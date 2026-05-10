'외부 충격'으로 확인된 나무호 폭발...정부 중동 사태 대응 기조 변할까

정부 1차조사 결과 발표..."선미 좌현에 2차례 공격"

엔진 잔해 수거, 정밀 감식 중..."공격주체 예단 안해"

추가 조사 결과 나올때 까지 '신중 모드 ' 유지

청와대 '범부처 회의' 개최...향후 대응 방안 논의

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 지난 4일 호르무즈 해협 내해에 머물던 한국 화물선 HMM 나무호의 폭발·화재 원인은 외부 충격인 것으로 현장 조사 결과 파악됐다. 이번 사고가 선박의 결함이나 사고에 의한 것이 아니라 외부의 공격을 받은 것으로 확인됨에 따라 정부의 중동 사태 대응 기조에 변화가 있을지 주목된다.

박일 외교부 대변인은 10일 "미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다"며 "타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인됐다"고 말했다.

정부가 10일 공개한 나무호의 좌현 선미의 피해 모습. 외교부는 외부 공격으로 폭 5미터, 깊이 7미터의 파공이 발생했다고 설명했다. [사진=외교부] 2026.05.10

박 대변인은"화재 원인은 선박 내부와 무관한 것으로 추정되며 파손 패턴과 반구형의 관통 형상 등을 고려할 때 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다"고 부연했다.

정부는 외부 공격이 있었음을 확인하면서도 공격의 주체에 대해서는 "판단을 유보한다"는 입장이다. 정부는 나무호 선체 안에서 발견된 엔진의 잔해를 수거해 정밀 감식을 벌이고 있으며, 추가 분석이 끝나면 자세한 내용을 종합 발표할 계획인 것으로 알려졌다.

이번 공격은 이란의 드론이나 미사일에 의한 타격일 가능성이 높다는 관측이 나오고 있다. 외교부는 이날 오후 사이드 쿠제치 주한 이란 대사를 외교부로 불러 한국 정부 조사단의 조사결과를 설명했다. 쿠제치 대사는 외교부를 떠나면서 어떤 논의를 했느냐는 기자들의 질문에 "이 사고(accident)에 대한 일반적인 이슈를 논의했다"면서 "질문이 있으면 한국 외교부에 해달라"고 밝혔다.

외교부는 쿠제치 대사의 외교부 방문에 대해 "1차 조사 결과를 설명하기 위한 것"이라며 "현재 공격 주체에 대해 예단하지 않고자 한다"고 강조했다. 그는 "관련국들과 필요한 소통을 할 것이고 미국과도 소통하게 될 것"이라고 덧붙였다.

박 대변인은 "이번 사고의 원인을 철저하게 규명을 하고 재발 방지를 위해서 국제사회와의 공조를 비롯하여 가능한 모든 방안을 추진함으로써 우리 국민 안전 확보에 정부는 만전을 기해 나가고자 한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박일 외교부 대변인 gdlee@newspim.com

나무호 폭발·화재 원인이 외부 공격으로 확인됐음에도 정부가 이처럼 신중한 태도를 유지하고 있는 것은 이번 사건이 몰고올 파장과 영향 등을 고려했기 때문인 것으로 보인다. 특히 이란과의 양자 관계와 한국의 군사적 역할을 압박하는 미국과의 관계 등을 감안하지 않을 수 없기 때문에 추가 조사 결과가 나올 때까지 현재의 입장을 유지할 가능성이 높다.

일각에서는 이란이 의도적으로 공격을 했을 가능성이 높지 않다는 관측을 내놓고 있다. 정부의 한 소식통은 "이란이 호르무즈 해협 안쪽에 정지해 있던 한국 선박을 의도적으로 공격할 이유가 없어 보인다"고 말했다. 오인 또는 오조준에 의한 피격일 가능성을 배제하지 않는다는 의미로 해석된다.

그러나 의도하지 않은 공격이었다고 해도 이란의 드론 또는 미사일에 의한 피해로 확인된다면 지금까지 정부가 보였던 중동 사태에 대한 균형적 접근을 유지하기는 어려워 보인다. 호르무즈 해협 자유 통행과 관련한 국제사회의 논의 과정에서 정부가 보다 선명한 입장을 갖게될 가능성이 높아 보인다.

청와대는 이날 오후 정부 공식 발표 전에 이번 사고조사 결과와 관련한 '범부처 회의'를 열고 향후 대응 방안 등을 논의한 것으로 알려졌다.

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