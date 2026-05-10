외교부 "나무호 화재, 미상 비행체 타격 때문…추가 분석 예정"

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 10일 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 나무호가 5월 4일 미상의 비행체에 피격된 것으로 확인했다.
- 정부 합동 조사단은 두바이항에서 항해기록저장장치와 CCTV 영상, 선원 증언 등을 통해 화재 원인을 조사 중이다.
- 현장 수거 잔해를 추가 분석할 예정이며 정확한 기종과 크기 파악에는 제약이 있는 상황이다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 외교부는 10일 "호르무즈 해협에 정박 중이던 에이치엠엠(HMM) 나무호 관련 정부 합동 조사단 현장 조사 결과, 5월 4일 경 미상의 비행체가 선미를 타격한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.
외교부 대변인실은 이날 저녁 언론 공지를 통해 "정확한 기종과 물리적 크기를 확인하기에는 제약이 있는 상황"이라며 "현장 수거 잔해를 추가 분석할 예정"이라고 말했다.
나무호는 지난 4일 원인을 알 수 없는 화재가 발생해 이후 사고 원인 조사를 위해 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구로 예인됐다. 사고 당시 한국인 선원 6명을 포함해 모두 24명이 나무호에 타고 있었지만 다행히 인명 피해는 없었다.
정부 조사단은 지난 8일부터 두바이항에서 나무호에 대한 화재 원인 조사를 진행했다. 이들은 나무호의 블랙박스인 항해기록저장장치(VDR)와 폐쇄회로(CC)TV 영상을 포함한 자료를 조사하는 동시에 선원들의 증언 청취와 현장 감식도 진행한 것으로 알려졌다.
앞서 나무호 사고 직후 도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란의 발포가 있었다"고 주장한 바 있다. 반면 한국 정부는 신중한 입장을 견지해왔다.
pcjay@newspim.com