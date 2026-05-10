이 대통령 합성 사진으로 조롱…30대 유포자 검거

AI 핵심 요약beta
- 30대 여성이 이재명 대통령 웃는 사진에 윤석열 사형 구형 자막을 합성해 게시했다.
- 광주경찰청은 10일 A씨를 업무방해 및 저작권법 위반 혐의로 입건했다.
- 경찰은 피해 신고 추적으로 A씨를 검거하고 혐의를 인정받았다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이재명 대통령의 웃는 모습에 '윤석열 사형 구형'이라고 쓰인 방송 자막을 합성해 가짜 이미지를 만든 30대 여성이 경찰에 검거됐다.
광주경찰청은 업무방해 및 저작권법 위반 혐의로 A씨를 입건했다고 10일 밝혔다.
A씨는 지난 1월 당시 방일 중이던 이재명 대통령의 드럼 합주 사진과 '윤석열, 사형 구형 순간에 '웃음'…방청석 소란'이라고 적힌 방송 자막을 합성해 누리망에 게시한 혐의를 받는다.
경찰은 피해 신고를 받고 유포된 가짜 이미지의 경로를 추적해 최초 제작자를 특정해 붙잡았다.
A씨는 경찰에 자신의 혐의를 모두 인정했다.
경찰은 압수물 분석 등을 통해 범행 동기와 공범의 유무, 여죄를 규명해 나갈 예정이다.
경찰 관계자는 "가짜뉴스는 단순한 오해를 넘어 사회적인 혼란을 일으키고 공동체의 신뢰를 무너뜨릴 수 있는 중대범죄인 만큼 악의적·조직적 가짜뉴스에 대해 엄정하게 단속해 나가겠다"고 경고했다.
bless4ya@newspim.com