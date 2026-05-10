[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 외교부는 10일 "미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격했다"고 밝혔다.
박일 외교부 대변인은 이날 저녁 광화문 외교부에서 HMM 나무호 관련 브리핑을 열고 "조사단의 현장 조사와 정밀 현장 조사, 폐쇄회로(CC)TV 확인과 현장 면담 결과"라며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 "5월 4일 현지시간 오후 3시 30분경 타격이 있었다"며 "타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인됐다"고 말했다.
박 대변인은 "좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 선체 내부로 깊이 약 7m까지 훼손됐다"며 "선체 안 프레임은 내부 방향으로 굴곡됐고 선체 외판은 외부 방향으로 돌출과 굴곡됐다"고 설명했다.
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pcjay@newspim.com
[속보] 외교부 "미상 비행체 2기, 나무호 2차례 타격"
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 외교부는 10일 "미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격했다"고 밝혔다.