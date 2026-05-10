"인천공항 운영사 통합 반대" 박찬대·유정복 한 목소리…강도는 달라

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박찬대 "과도한 염려"·유정복 "강력 반대"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천국제공항 운영사 통합을 반대하는 대규모 집회가 10일 오후 인천시청 앞광장에서 개최됐다.

인천지역 시민·사회·노동단체 4000여명이 모인 이날 인천시민 총궐기대회에는 더불어민주당 박찬대·국민의힘 유정복 인천시장 후보가 찾아 인천공항 운영사 통합 반대에 한 목소리를 냈지만 강도는 달랐다.

정부는 공공기관 구조개편 방안의 하나로 인천국제공항공사·한국공항공사·가덕도신공항건설공단의 통합을 검토하고 있다.

인천국제공항 궐기대회 [사진=유정복 인천시장 후보 캠프]

이날 궐기대회에서 장기호 인천국제공항공사 노동조합 위원장은 "정부가 추진하는 공항 통합은 대한민국 전반의 경쟁력을 무너뜨리는 것"이라며 "정부는 통합이 아닌 경쟁력 강화를 위해 노력해야 한다"고 주장했다.

민소정 인천경실련 정책부위원장은 "공공기관 개혁은 필요하지만 기능과 설립 목적, 운영 방식이 다른 공공기관들을 통폐합하는 건 개혁이 아니라 경쟁력을 추락시키는 일"이라고 지적했다.

궐기대회 현장을 찾은 여야 인천시장 후보는 인천공항 운영사 통합에는 반대했지만 온도차를 보였다.

유 후보는 "이재명 정부는 인천의 공공기관을 지방으로 이전하고 인천국제공항공사를 통합하려 한다"며 "정부의 인천국제공항공사 통합과 공공기관 이전에 강력 반대한다"고 했다.

박 후보는 집회 전 현장을 찾아 노조 등 참석자들에게 인천공항 운영사 통합에 반대한다는 입장을 전달하고 자리를 떴다.

박 후보 측은 "정부의 통합 검토는 공공기관 전반의 합리화 과정으로 과도한 염려는 없었으면 한다"면서 "통합과 관련된 의사 결정이 발생한다면 분명히 반대할 것"이라는 뜻을 전달했다고 했다．

hjk01@newspim.com