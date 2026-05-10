하정우 후보 선거사무소 개소식 성황…"AI 전문성 살려 북구 미래 이끌겠다"

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전재수 후보와 협력 북구 발전 비전 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 하정우 더불어민주당 부산북구갑 국회의원 후보는 10일 오후 3시 부산 북구 구포동 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.

하 후보는 자신 의 AI 전문성을 발판 삼아 지역 발전을 이끌겠다는 포부를 밝혔다.

하정우 더불어민주당 부산북구갑 국회의원 후보(왼쪽)가 10일 오후 3시 부산 북구 구포동 선거사무소에서 열린 개소식에서 전재수 부산시장 후보와 선거 승리를 위해 필승을 다짐하고 있다.[사진=하정우 후보 선거캠프] 2026.05.10

개소식에는 후원회장을 맡은 전재수 부산시장 후보, 문정수 전 부산시장, 명예 선대위원장 김영춘 전 해양수산부 장관, 김영진 국회의원 등이 참석했다.

지역 원로와 북구 지역사회 인사, 하 후보의 모교인 사상초·구덕고 총동문회장들이 공동선대위원장으로 참여해 선대위 구성을 완료했다.

하 후보는 덕포시장에서 좌판을 하던 부모님의 정직한 마음을 배우며 자란 북구의 아들임을 강조했다. 그는 "고향으로 돌아온 지 열흘 남짓이지만 주민들의 격려 덕분에 무서운 속도로 배우고 있다"며 "북구의 미래를 위해 제가 가진 AI 전문성을 모두 쏟아붓겠다"고 밝혔다.

이어 "이재명-전재수-하정우로 이어지는 북구 발전의 무적함대를 통해 예산과 제도, 사람을 연결하여 북구의 시간을 반드시 앞당기겠다"고 강조했다.

전재수 부산시장 후보는 축사를 통해 "청와대에서 일 잘하기로 이구동성 꼽히던 사람이자 성품이 맑고 깨끗해 검증된 인재"라며 "제가 사랑하고 믿는 하정우를 북구의 미래를 위해 추천했다"고 두터운 신뢰를 표했다.

그러면서 "전재수의 해양 비전에 하정우의 AI 전문성이 더해지면 부산은 천지개벽할 것"이라며 "두 사람이 원팀이 되어 북구 발전의 골든타임 4년을 책임지겠다"고 약속했다.

행사 말미에는 전재수 후보가 하정우 후보에게 '북구의 미래'를 이어가라는 의미의 바통터치 세레모니를 진행했다.

한편 하정우 후보는 청와대 초대 AI미래기획수석과 네이버 AI혁신센터장을 역임한 AI 전문가로 평가받고 있다.

ndh4000@newspim.com