전재수 부산시장 후보, 속전속결 공약 6종 발표…"시민 삶 바꾸는 과제 추진"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교통 개선과 AI 안전망 구축 포함

부산형 아이토반 도입 효율성 증대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 부산 도시철도 역사 화장실 온수 설치 등 시민 생활 밀착형 '속전속결 공약' 6종을 발표했다. 속전속결 공약은 부산판 소확행(소소하지만 확실한 행복)을 뜻한다.

전 후보는 "취임 즉시 부산시민 삶을 바꾸는 과제를 추진하겠다"고 10일 밝혔다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보 '속전속결 공약' 포스터[사진=전재수 후보 선거캠프] 2026.05.10

핵심 공약은 도시철도 화장실 온수 설치, 고휘도 차선 교체, 보행자 중심 횡단보도 정비, 전세사기 AI 안전망, 부산형 아이토반, 스마트 택시 미터기 지원이다.

부산 도시철도 1~4호선 114개 역사 화장실에 온수 시설을 임기 내 설치한다. 하루 100만명 이상 이용하는 지하철 화장실은 냉수만 공급돼 불편 민원이 잇따랐다.

도로 차선을 고휘도 우천형으로 교체해 야간 강우 시 선명도를 높인다.

횡단보도 보행시간을 보행자 중심으로 정비하고 장거리 구간·노인보호구역에 AI 기반 자동연장 시스템을 확대한다.

전세사기 피해에 대응해 부산형 AI 안전망을 구축한다. AI로 깡통전세·이상거래 징후를 조기 감지하고 청년·신혼부부 계약 전 위험 확인을 지원한다.

부산형 아이토반(AI 기반 신호체계)을 도입한다. 실시간 교통량 분석으로 신호 주기를 자동 조정해 출퇴근 정체를 줄이고 응급차량·대중교통 효율을 높인다.

스마트 택시 미터기 지원 사업도 추진한다. 택시 뒷좌석 태블릿으로 승객 직접 결제·내비 설정을 가능케 하고 AI 통역으로 외국인 관광객 편의를 제고한다.

전 후보는 "속전속결 공약으로 따뜻한 행정을 펼치겠다"면서 "시민 삶 가까이에서 일하는 시장이 되겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com