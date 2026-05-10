전재수 손잡은 하정우·총출동 세과시 박민식·북구 중심 한동훈 '3색 개소식'

장동혁 "분열 씨앗 뿌린 사람" 한동훈 겨냥

한동훈 "북구의 미래 여러분과 함께 열것"

하정우 "북구의 시간을 반드시 앞당기겠다"

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 보궐선거 최대 격전지인 부산 북갑에서 하정우 더불어민주당 후보와 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 10일 오후 비슷한 시간에 '3인 3색'의 개소식을 열었다.

박 후보 개소식에는 장동혁 지도부와 박형준 부산시장 후보, 의원들이 총출동해 중앙당 선거대책위원회 출정식을 방불케 했다. 같은 시각, 10분 거리의 사무실에서 개소식을 가진 한 후보는 지역 중심 인사와 지지자들 중심으로 행사를 진행했다. 하 후보도 중앙당 차원의 지원 없이 지역 인사 중심으로 개소식을 가졌다.

박 후보는 당의 총력 지원을 토대로 세를 과시했다. 장 대표와 송언석 원내대표 등 지도부와 나경원, 안철수, 김기현, 권영세, 조배숙 의원 등 당 중진을 포함해 의원 20여 명이 참석했다. 북갑에서 보수 진영의 대표 주자를 놓고 치열한 경쟁을 펼치고 있는 한 후보를 다분히 의식한 행보라는 분석이다.

장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌 DB]

장동혁 대표는 이날 오후 박 후보 선거사무소 개소식에서 "여러분이 그동안 국민의힘에 대해서 실망한 것도 잘 알고 있다"며 "그것은 우리끼리 갈등하고 우리끼리 분열했기 때문"이라고 한 후보를 겨냥했다.

이어 "이제 국민의힘을 새롭게 고쳐야 하지 않겠나, 누가 고쳐야 하나"라며 "갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수정당을 새롭게 만들어야 한다"고 했다.

장 대표는 하정우 후보에 대해 "정치도 모르고 할 줄도 모르는 정치를 해서는 안 될 사람"이라며 "대한민국을 통째로 망가뜨리고 있는 이재명 대통령과 같이 일하다가 이 대통령이 찍어서 내려보낸 그런 후보"라고 평가절하했다.

장 대표는 "박 후보가 잠시 북구를 떠났지만 그사이에 국가보훈부 장관으로서 또 여러 차례 어려움을 겪으면서 더 깊고 더 큰 일꾼으로 북구에 다시 돌아왔다"며 "박 후보에게 서운함이 있겠지만 지금 이 민주당의 오만함을 심판하기 위해 그 서운함은 잠시 내려두셨으면 좋겠다"고 했다.

서병수 한동훈 부산 북갑 후보 명예선대위원장 [사진=뉴스핌 DB]

같은 시각 도보 10분 거리에 있는 덕천교차로 옆에 위치한 한 후보의 선거사무소에서 개소식이 진행됐다. 한 후보는 개소식에 참석하겠다는 진종오, 한지아, 유용원 의원 등 친한(친한동훈)계 의원들의 참석을 사양한 채 서병수 명예선대위원장과 정형근 후원회장, 지역 출신 선대위원장 중심으로 치렀다. 나홀로 현장 행보와 같은 맥락이다.

개소식에는 조갑제 조갑제닷컴 대표와 한 후보에게 도시락을 건넨 찰밥 할머니가 참석했다. 이 할머니는 한 후보에게 "청와대에 가라"고 했고, 한 후보는 "반드시 청와대로 가겠다"고 화답했다.

한 후보는 "저는 어제 여러분께 제가 북구에 어떤 약속을 하고 어떻게 지킬 건지 말했다"며 "북구 주민들의 말씀을 듣고 실천할 것이다. 여러분과 함께 북구의 미래를 열게 해주셔서 감사하다"고 했다.

한 후보는 "첫째, 늘 후순위였던 북구를 진짜 '갑'으로 바꾸겠다. 둘째, 보수를 재건하겠다. 셋째, 이재명 정권의 공소 취소 같은 폭주를 제어하겠다"며 "이재명 대통령이 공소 취소하면 탄핵해서 끌어내리겠다, 우리는 계엄을 막은 사람들"이라고 강조했다.

한 후보는 "여러분이 저를 받아주신 것에 대해 그 의미가 뭔지, 얼마나 큰 숙제인지 이해하고 있다"며 "북구의 미래를 여러분과 함께 열겠다"고 다짐했다. 서병수 위원장은 "한 후보는 엘리트 출신이어서 제가 걱정을 많이 했는데 제 생각이 틀렸다는 걸 몸소 보여주셨다"며 "이런 분이라면 북구를 맡겨도 되지 않나. 동남풍을 만들어 북쪽으로 올라가자"고 했다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보 [사진=뉴스핌 DB]

하 후보는 박, 한 후보 개소식보다 한 시간 늦은 시간에 부산 북갑 출신인 전재수 부산시장 후보와 지역 지지자들을 중심으로 개소식을 가졌다. 문정수 전 부산시장과 명예 선대위원장을 맡은 김영춘 전 해양수산부 장관, 김영진 국회의원이 참석했다. 또 하 후보의 모교인 사상초·구덕고 총동문회장들이 공동선대위원장으로 이름을 올렸다.

하 후보는 인사말을 통해 "덕포시장에서 좌판을 하시던 부모님의 정직한 땀과 마음을 배우며 자란 북구의 아들"이라며 "고향 북구로 돌아온 지 열흘 남짓 지났지만 주민 여러분의 격려 덕분에 무서운 속도로 배우고 있다. 정쟁 대신 북구 주민들의 삶을 실제로 좋게 바꾸고 성과를 만드는 일에 집중하겠다"고 밝혔다.

이어 "북구의 미래를 위해 제가 가진 AI 전문성을 모두 쏟아붓겠다"면서 "전재수 후원회장님께서 닦아오신 길 위에서, 저 하정우가 재수 형님이 시작한 일을 마무리하고 미래산업과 AI의 실력을 더하겠다"고 했다. 그는 "이재명-전재수-하정우로 이어지는 북구 발전의 무적함대를 통해 예산과 제도, 사람을 연결하여 북구의 시간을 반드시 앞당기겠다"고 했다.

전 후보는 하정우 후보를 향해 "청와대에서 일 잘하기로 이구동성 꼽히던 사람이자 성품이 맑고 깨끗해 검증된 인재"라며 "제가 사랑하고 믿는 하정우를 북구의 미래를 위해 추천했다"고 말했다.

행사 말미에 전재수 후보가 하정우 후보에게 '북구의 미래'를 이어가라는 의미의 '배턴 터치' 세리머니를 진행해 눈길을 끌었다.

leejc@newspim.com