'경북도지사 3선 도전' 이철우 "경북, 정주민 지방시대 대한민국 표준으로 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사 후보가 10일 경북 도민 안전과 균형발전 공약 발표했다.
- 재난 대응을 예방 중심으로 전환하고 생활 안전망 구축한다.
- 경북형 대피시스템과 디지털 체계 등 10대 과제로 지방 시대 모델 완성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 '경북 도민의 안전과 지역 균형발전, 지방 시대'를 담은 10대 공약을 발표했다.
이 후보는 10일 정책 자료를 내고 "재난은 더 이상 예외적인 상황이 아니라 도민의 일상과 생명을 위협하는 현실의 문제"라고 강조하고 "산불, 호우, 산사태, 폭염, 한파 등 복합재난에 선제 대응하고, 도민이 체감할 수 있는 생활 안전망을 촘촘히 구축하겠다"고 밝혔다.
이 후보는 또 "경북은 넓은 면적과 산림, 하천, 농산 어촌, 산업단지가 공존하는 지역인 만큼 재난 대응도 현장 중심, 주민 중심, 시·군 연합 중심으로 가야 한다"며 "재난이 발생한 뒤 수습하는 행정이 아니라 미리 살피고, 미리 대피시키고, 미리 지키는 예방 중심 안전 행정으로 전환하겠다"고 강조했다.
이 후보가 이날 발표한 '안전·균형발전·지방 시대' 10대 과제는 ▲경북형 주민 대피 시스템 고도화 ▲디지털 기반 재난 대응 체계 구축 ▲산불 대응 역량 강화 ▲소방 출동·구조 역량 고도화 ▲시·군 연합 안전 공동체 구축 ▲도-시·군 연합 발전 거버넌스 구축 ▲권역별 연합 발전 ▲인구 감소 지역 균형 발전 ▲생활 안전 환경 조성 ▲정주민 지방 시대 경북 모델 완성 등을 담고 있다.
그러면서 이 후보는 이들 '10대 과제' 실현을 위한 실천 전략으로 ▲경북형 주민 대피 시스템 고도화 ▲디지털 기반 재난 대응 체계 구축 ▲산불 대응 역량 획기적 강화 ▲소방 출동과 구조 역량 배가 ▲시·군 참여 경북 안전 공동체 구성 ▲도·시·군 참여 연합 발전 거버넌스 ▲지방 주도 권역별 연합 발전 본격 추진 ▲인구 감소 지역 재도약 위한 균형 발전 추진 ▲생활안전 환경 강화 등을 제시했다.
이철우 후보는 "안전은 행정의 기본이고, 정주는 지방 시대의 핵심"이라고 규정하고 "경북을 정주민 지방 시대의 대한민국 표준으로 만들겠다"며 지지를 호소했다.
nulcheon@newspim.com