청와대, 北 '공허한 망상' 비난에…"한반도 비핵화, 국제사회 일관된 목표"

靑 "핵확산금지조약, 국제 규범에 부합"

북 외무성 "핵무장 해제 운운, 어불성설"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 14일 북한 외무성이 한미 핵협의 그룹(NCG)의 '한반도 비핵화' 입장을 비난한 것에 대해 "한반도 비핵화는 유엔 안전보장이사회 결의를 통해 확인된 국제 사회의 일관된 목표"라고 설명했다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 "정부는 평화 공존과 공동 성장의 비전 하에 전쟁과 핵 없는 한반도를 실현해 나가기로 노력하고 있다"며 이같이 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

청와대는 또 "한미의 확장 억제 협력은 국민의 생명과 안전을 보호하는 책임 있는 정부로서의 의무"라며 "이는 핵확산금지조약(NPT)을 포함한 국제 비확산 체제와 규범에도 전적으로 부합한다"고 강조했다.

청와대는 "정부는 긴 안목을 가지고 한반도 평화 공존 정책을 일관되게 추진할 것"이라며 "유럽연합(EU)도 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 정책을 지지한다"고 설명했다.

한미는 앞서 지난 11일 서울에서 제6차 NCG 회의를 열고 "한미는 북한의 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다"는 문구가 담긴 공동 성명을 발표한 바 있다.

북한 외무성 대변인은 이에 담화를 통해 "우리나라를 비롯한 지역 국가들을 겨냥한 핵무기 사용을 정책화하고 그 구체적인 실행 방안을 음모하는 마당에 교전 상대방의 핵무장 해제를 운운하는 것이야말로 어불성설이며 공허한 망상"이라고 비난했다.

북한 외무성은 "미국·일본·한국 3개국이 아무리 강변해도 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 현 지위를 절대로 변경시키지 못할 것"이라며 "그 누구도 시대적 흐름 속에 영구적으로 실종된 '비핵화'를 건져낼 수 없을 것"이라고 날을 세웠다.

pcjay@newspim.com