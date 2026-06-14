전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.14 (일)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

청와대 청년미래자문단 "프리랜서 경력증명 구축하고, 청년 기회보장 해달라"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 청와대가 14일 청년미래자문단 최종회의를 열고 프리랜서 경력증명 시스템과 청년기회보장제 등 6개 정책과제를 추진하기로 했다
  • 청년미래자문단은 6차례 회의를 통해 40개 아이디어를 발굴하고 검토를 거쳐 청년 노동시장 진입·위기 개입 지원 등 6개 최종과제를 도출했다
  • 강훈식 비서실장은 청년 제안이 실제 정책으로 발전한 사례라 평가하며 제안 과제의 실질 반영과 청년이 정책 주체가 되는 구조 마련을 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6개월간 40개 아이디어 발굴
6개 정책과제 최종 제안
노동시장 진입지원·위기 조기개입 담아

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 청년미래자문단이 제안한 프리랜서 경력증명 시스템과 청년기회보장제 등 6개 정책과제를 발굴해 담당 부처와 협의를 진행하기로 했다. 

청와대는 14일 강훈식 대통령비서실장 주재로 '대통령비서실 청년미래자문단 최종회의'를 개최하고, 지난 6개월간 논의한 청년정책 과제를 최종 점검했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

청년미래자문단은 강 실장을 단장으로 지난해 11월 출범 이후 청년 당사자, 현장 활동가, 전문가 등이 참여하며 다양한 분야의 청년 현안을 논의해왔다. 이날 회의는 지난 6개월간의 활동을 마무리하고, 자문단이 논의한 최종 정책과제를 청와대에 제안하고자 마련됐다.

이날 회의에서는 청년미래자문단의 간사를 맡고 있는 이주형 청년담당관이 운영 경과와 최종과제 결과를 보고했다. 청년미래자문단은 총 6차례의 회의를 거쳐 40개의 정책 아이디어를 발굴했으며, 이를 바탕으로 10개의 중점과제를 선정한 뒤 관계부처 검토와 협의를 거쳐 최종 6개의 정책과제를 도출했다.

최종 과제는 ▲프리랜서 경력증명 시스템 구축(고용노동부) ▲K-농산어촌 청년 워킹홀리데이(농림축산식품부) ▲원스톱 청년 신용·재무상담 지원체계 구축(금융위원회) ▲청년기회보장제 신설(고용노동부) ▲청년정책 종합상담 도입·운영(국무조정실) ▲고교 3학년 대상 사회 첫 출발 교육(국무조정실)이다. 청년의 노동시장 진입과 탐색 지원, 청년 위기 조기개입과 회복, 청년정책 진입과 연결강화를 주요 내용으로 하는 정책들이다.

이후 이어진 소감발표에서 위원들은 지난 6개월간의 활동경험과 청년정책 현안에 대한 다양한 의견을 공유했다.

안예슬 위원은 "위원들의 제안과 의견을 듣는데 그치지 않고, 구체적인 정책대안으로 발전시킬 수 있어 효능감이 있었다"고 말했다. 엄보운 위원은 "청년들이 더 이상 정책의 수혜대상이 아닌 주체가 될 수 있도록 더 많은 기회를 제공해줄 것"을 제안했다.

이에 강 실장은 최종 6개 정책과제 가운데 프리랜서 경력증명 시스템 구축 과제와 관련해 "일을 하고 있음에도, 경력으로 인정받지 못하는 청년들의 현실에 대해 이야기했고, 이 문제만큼은 꼭 해결의 실마리를 찾아보자 말씀드렸다"며 "청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례"라고 평했다.

또 "앞으로도 제안과제들이 실질적으로 반영될 수 있도록 역할을 다하겠다"며 "청년들이 정책의 주체가 될 수 있는 참여의 방식과 구조, 프로세스를 만드는 데 노력하겠다"고 밝혔다.

청와대는 청년미래자문단이 제안한 6개 과제가 구체적인 정책으로 실행될 수 있도록 관련 중앙부처와 재정당국과 협의해 나갈 예정이다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
사진
"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동