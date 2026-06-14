청와대 청년미래자문단 "프리랜서 경력증명 구축하고, 청년 기회보장 해달라"

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6개월간 40개 아이디어 발굴

6개 정책과제 최종 제안

노동시장 진입지원·위기 조기개입 담아

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 청년미래자문단이 제안한 프리랜서 경력증명 시스템과 청년기회보장제 등 6개 정책과제를 발굴해 담당 부처와 협의를 진행하기로 했다.

청와대는 14일 강훈식 대통령비서실장 주재로 '대통령비서실 청년미래자문단 최종회의'를 개최하고, 지난 6개월간 논의한 청년정책 과제를 최종 점검했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

청년미래자문단은 강 실장을 단장으로 지난해 11월 출범 이후 청년 당사자, 현장 활동가, 전문가 등이 참여하며 다양한 분야의 청년 현안을 논의해왔다. 이날 회의는 지난 6개월간의 활동을 마무리하고, 자문단이 논의한 최종 정책과제를 청와대에 제안하고자 마련됐다.

이날 회의에서는 청년미래자문단의 간사를 맡고 있는 이주형 청년담당관이 운영 경과와 최종과제 결과를 보고했다. 청년미래자문단은 총 6차례의 회의를 거쳐 40개의 정책 아이디어를 발굴했으며, 이를 바탕으로 10개의 중점과제를 선정한 뒤 관계부처 검토와 협의를 거쳐 최종 6개의 정책과제를 도출했다.

최종 과제는 ▲프리랜서 경력증명 시스템 구축(고용노동부) ▲K-농산어촌 청년 워킹홀리데이(농림축산식품부) ▲원스톱 청년 신용·재무상담 지원체계 구축(금융위원회) ▲청년기회보장제 신설(고용노동부) ▲청년정책 종합상담 도입·운영(국무조정실) ▲고교 3학년 대상 사회 첫 출발 교육(국무조정실)이다. 청년의 노동시장 진입과 탐색 지원, 청년 위기 조기개입과 회복, 청년정책 진입과 연결강화를 주요 내용으로 하는 정책들이다.

이후 이어진 소감발표에서 위원들은 지난 6개월간의 활동경험과 청년정책 현안에 대한 다양한 의견을 공유했다.

안예슬 위원은 "위원들의 제안과 의견을 듣는데 그치지 않고, 구체적인 정책대안으로 발전시킬 수 있어 효능감이 있었다"고 말했다. 엄보운 위원은 "청년들이 더 이상 정책의 수혜대상이 아닌 주체가 될 수 있도록 더 많은 기회를 제공해줄 것"을 제안했다.

이에 강 실장은 최종 6개 정책과제 가운데 프리랜서 경력증명 시스템 구축 과제와 관련해 "일을 하고 있음에도, 경력으로 인정받지 못하는 청년들의 현실에 대해 이야기했고, 이 문제만큼은 꼭 해결의 실마리를 찾아보자 말씀드렸다"며 "청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례"라고 평했다.

또 "앞으로도 제안과제들이 실질적으로 반영될 수 있도록 역할을 다하겠다"며 "청년들이 정책의 주체가 될 수 있는 참여의 방식과 구조, 프로세스를 만드는 데 노력하겠다"고 밝혔다.

청와대는 청년미래자문단이 제안한 6개 과제가 구체적인 정책으로 실행될 수 있도록 관련 중앙부처와 재정당국과 협의해 나갈 예정이다.

the13ook@newspim.com