李대통령, 로마서 특별미사…"정전 넘어 지속가능한 평화 위해 뭐든 다할 것"

내년 서울 세계청년대회 개최…"평화·연대 가치 나누는 시간 될 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 바티칸을 공식 방문 중인 이재명 대통령은 14일(현지시간) "(남북 간의) 정전 상태를 넘어 지속가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다 할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마 성밖 성 바오로 대성당에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석해 이같이 말하며, 한반도 평화 구축 의지를 재확인하고, 국제사회와의 연대 강화를 강조했다. 이날 미사는 한국인으로 최초로 교황청 성직자부 장관에 임명된 유흥식 추기경이 집전했다.

교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열리는 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석해 기념연설을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 미사 기념연설에서 "오늘날 세계는 그 어느 때보다 깊은 갈등과 불확실성에 놓여 있다. 우크라이나 전쟁의 포성은 멈추지 않고, 중동에서는 새로운 충돌이 이어지고 있다"며 "협력과 공존의 기반이 흔들리며 국제 사회 곳곳에 분열과 대결의 그림자가 짙게 드리워지고 있다"고 현 국제 정세를 진단했다. 이어 "한반도 역시 이러한 현실에서 결코 자유롭지 않다"며 "평화와 번영을 함께 이야기했던 남과 북은 다시 단절과 대결의 시대로 되돌아섰다"고 밝혔다.

그러면서도 이 대통령은 "대한민국 국민들은 수많은 시련과 고난 속에서도 평화와 민주주의에 대한 믿음을 잃지 않았고, 이를 굳건하게 이겨낸 전력이 있다"며 "전쟁의 폐허 위에서 나라를 일으켜 세웠고, 독재와 억압의 시대를 넘어 민주주의를 발전시켰다"고 강조했다. 또한 "우리는 총과 칼이 아닌 촛불로, 폭력이 아닌 평화로, 냉소가 아닌 연대로 짙은 어둠을 밝혀왔다"고 덧붙였다.

이 대통령은 26년 전인 2000년 6월15일 발표된 6·15 남북 공동선언을 언급하며 "오랜 적대와 긴장을 넘어 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다"며 "지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다"고 말했다.

14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 '평화와 연대를 위한 특별미사'가 열리고 있다. 이날 특별미사에는 교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석했다. [사진=KTV]

이어 "대한민국 정부는 지난해 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단을 비롯한 선제적 긴장완화 조치를 추진해왔다"며 "흡수통일이나 일방적 체재 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝히고 있다"고 강조했다. 아울러 "남북간의 우발적 충돌을 방지하고, 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준하게 이어가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 한반도 평화를 위해 지속적으로 관심과 지지를 보내온 교황청에 감사를 표하며 "대한민국이 희망의 메시지를 전하고자 한다"고 말했다. 이 대통령은 "민주주의가 길어올린 빛으로, 풍요로운 문화가 빚어낸 품격으로, 과학기술과 혁신이 열어가는 미래의 가능성으로 더욱 평화롭고 자유로우며 모든 이가 존엄한 삶을 누리는 세상을 만드는 데 힘을 모으겠다"고 공언했다.

또한 "국경과 이념, 인종과 문화의 차이를 넘어 뜻을 함께하는 이들과 손을 맞잡고 갈등이 있는 곳에는 화해를, 불신이 있는 곳에는 신뢰를, 분열이 있는 곳에는 연대를 더하겠다"며 "평화가 인류공동의 유산이 될 수 있도록 국제적 책임을 다하겠다"고 했다.

교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열리는 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 내년 서울에서 개최 예정인 세계 청년대회와 관련해 "국경과 언어, 문화의 차이를 넘어 우정을 나누며 평화와 연대의 가치를 배우는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "세계 각국의 청년들이 전선과 철조망, 국경의 제약을 넘어 이 자리에 함께할 수 있기를 바란다"고 말했다. 특히 "대한민국 정부 역시 최선의 뒷받침을 하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "한반도의 평화가 세계 평화로 이어지고, 세계의 연대가 다시 한반도의 평화를 굳건하게 만드는 선순환을 함께 만들어가기를 기대한다"며 "오늘 함께 봉헌하는 우리의 기도가 온 세상의 평화와 연대를 위한 한 알의 복된 밀알이 되기를 기원한다"고 말했다.

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