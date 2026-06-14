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李대통령, 로마서 특별미사…"정전 넘어 지속가능한 평화 위해 뭐든 다할 것"

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  • 이재명 대통령은 14일 바티칸 공식 방문 중 평화와 연대 특별미사에서 한반도 평화 구축 의지를 밝혔다
  • 이 대통령은 남북 긴장완화 조치와 비폭력·연대의 민주주의 전통을 강조하며 국제사회와 협력해 지속가능한 평화체제를 구축하겠다고 했다
  • 정부는 흡수통일을 추구하지 않겠다고 재확인하고, 세계 청년대회 등 국제연대를 통해 한반도 평화와 세계 평화의 선순환을 만들겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 서울 세계청년대회 개최…"평화·연대 가치 나누는 시간 될 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 바티칸을 공식 방문 중인 이재명 대통령은 14일(현지시간) "(남북 간의) 정전 상태를 넘어 지속가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다 할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마 성밖 성 바오로 대성당에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석해 이같이 말하며, 한반도 평화 구축 의지를 재확인하고, 국제사회와의 연대 강화를 강조했다. 이날 미사는 한국인으로 최초로 교황청 성직자부 장관에 임명된 유흥식 추기경이 집전했다.

교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열리는 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석해 기념연설을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 미사 기념연설에서 "오늘날 세계는 그 어느 때보다 깊은 갈등과 불확실성에 놓여 있다. 우크라이나 전쟁의 포성은 멈추지 않고, 중동에서는 새로운 충돌이 이어지고 있다"며 "협력과 공존의 기반이 흔들리며 국제 사회 곳곳에 분열과 대결의 그림자가 짙게 드리워지고 있다"고 현 국제 정세를 진단했다. 이어 "한반도 역시 이러한 현실에서 결코 자유롭지 않다"며 "평화와 번영을 함께 이야기했던 남과 북은 다시 단절과 대결의 시대로 되돌아섰다"고 밝혔다.

그러면서도 이 대통령은 "대한민국 국민들은 수많은 시련과 고난 속에서도 평화와 민주주의에 대한 믿음을 잃지 않았고, 이를 굳건하게 이겨낸 전력이 있다"며 "전쟁의 폐허 위에서 나라를 일으켜 세웠고, 독재와 억압의 시대를 넘어 민주주의를 발전시켰다"고 강조했다. 또한 "우리는 총과 칼이 아닌 촛불로, 폭력이 아닌 평화로, 냉소가 아닌 연대로 짙은 어둠을 밝혀왔다"고 덧붙였다.

이 대통령은 26년 전인 2000년 6월15일 발표된 6·15 남북 공동선언을 언급하며 "오랜 적대와 긴장을 넘어 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다"며 "지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다"고 말했다.

14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 '평화와 연대를 위한 특별미사'가 열리고 있다. 이날 특별미사에는 교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석했다. [사진=KTV]

이어 "대한민국 정부는 지난해 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단을 비롯한 선제적 긴장완화 조치를 추진해왔다"며 "흡수통일이나 일방적 체재 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝히고 있다"고 강조했다. 아울러 "남북간의 우발적 충돌을 방지하고, 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준하게 이어가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 한반도 평화를 위해 지속적으로 관심과 지지를 보내온 교황청에 감사를 표하며 "대한민국이 희망의 메시지를 전하고자 한다"고 말했다. 이 대통령은 "민주주의가 길어올린 빛으로, 풍요로운 문화가 빚어낸 품격으로, 과학기술과 혁신이 열어가는 미래의 가능성으로 더욱 평화롭고 자유로우며 모든 이가 존엄한 삶을 누리는 세상을 만드는 데 힘을 모으겠다"고 공언했다.

또한 "국경과 이념, 인종과 문화의 차이를 넘어 뜻을 함께하는 이들과 손을 맞잡고 갈등이 있는 곳에는 화해를, 불신이 있는 곳에는 신뢰를, 분열이 있는 곳에는 연대를 더하겠다"며 "평화가 인류공동의 유산이 될 수 있도록 국제적 책임을 다하겠다"고 했다.

교황청을 공식 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열리는 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 내년 서울에서 개최 예정인 세계 청년대회와 관련해 "국경과 언어, 문화의 차이를 넘어 우정을 나누며 평화와 연대의 가치를 배우는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "세계 각국의 청년들이 전선과 철조망, 국경의 제약을 넘어 이 자리에 함께할 수 있기를 바란다"고 말했다. 특히 "대한민국 정부 역시 최선의 뒷받침을 하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "한반도의 평화가 세계 평화로 이어지고, 세계의 연대가 다시 한반도의 평화를 굳건하게 만드는 선순환을 함께 만들어가기를 기대한다"며 "오늘 함께 봉헌하는 우리의 기도가 온 세상의 평화와 연대를 위한 한 알의 복된 밀알이 되기를 기원한다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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