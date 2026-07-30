금융위, OLED·HBM 공급망 강화에 국민성장펀드 투자 승인

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LG디스플레이·테크윙 설비투자 지원, 초격차 확보

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융위원회가 글로벌 경쟁 심화에 대응해 디스플레이와 메모리반도체 분야의 핵심 기업 설비투자를 지원하며 OLED 기술 주도권 유지와 HBM 공급망 안정성 강화를 동시에 추진한다.

금융위원회는 30일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 디스플레이와 메모리반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 설비투자 2건을 승인했다고 밝혔다.

[사진=금융위원회]

이번 결정은 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데 OLED 기술 초격차 확보와 고대역폭메모리(HBM) 공급망 안정성 강화를 목표로 한 전략적 지원으로 평가된다.

우선 LG디스플레이는 경기도 파주에 차세대 OLED 기술 고도화를 위한 약 3조원 규모의 설비투자를 추진한다. 이 가운데 절반은 자체 자금으로, 나머지는 첨단전략산업기금과 민간 금융권 대출을 통해 조달할 예정이다.

금융당국은 장기·저리 자금 지원을 통해 기업 단독으로 추진하기 어려운 대규모 투자를 뒷받침한다는 방침이다.

OLED는 저전력·고휘도 등 기술적 강점을 기반으로 프리미엄 디스플레이 시장에서 비중이 확대되는 추세로, 이번 투자를 통해 국내 산업의 글로벌 주도권을 유지한다는 구상이다.

또한 충남 천안에 위치한 반도체 장비 기업 테크윙에 대해서는 HBM 전용 테스트장비 생산시설 확충을 위한 자금 지원이 승인됐다.

테크윙은 삼성전자와 SK하이닉스 등에 테스트 핸들러를 공급하는 기업으로, 최근 HBM 수요 증가에 대응해 약 916억원 규모의 공장 투자를 진행 중이며 이 중 500억원을 정책금융으로 조달할 계획이다.

특히 HBM 칩 전수검사 장비 분야에서 기술 경쟁력을 확보하고 있어, 이번 투자는 국내 메모리 반도체 공급망 안정성과 지역 산업 생태계 강화에 기여할 것으로 기대된다.

금융위원회는 이번 지원이 단순한 생산능력 확대를 넘어 핵심 산업의 기술 경쟁력과 공급망 안정성을 동시에 높이는 계기가 될 것으로 보고 있으며, 앞으로도 국민성장펀드를 통해 첨단 전략산업에 대한 금융 지원을 지속 확대해 나갈 방침이다.

peterbreak22@newspim.com