李대통령, 고개드는 부정선거 음모론에 "반사회적 행태" 경고

유럽 순방 중 수석보좌관회의 주재

"청년정책 최우선…참정권 침해 철저 진상규명"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 중앙선거관리위원회의 투표 관리 부실로 발생한 '참정권 침해 사태'를 강력히 비판하며, 이를 빌미로 허위 음모론과 부정선거론을 유포하는 세력에는 법과 원칙에 따른 엄정 대응을 하겠다고 경고했다.

이 대통령은 이날 오후 2시 이탈리아 현지에서 화상으로 37차 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 밝혔다.

이 대통령이 해외 순방 중 화상 수석보좌관회의를 연 것은 이번이 처음이다.

청와대는 순방 기간 중 국정운영에 조그만 차질도 있어서는 안된다는 대통령의 뜻에 따라 화상 수석보좌관회의를 개최했다고 설명했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ "선관위 부실이 국격 오점"... 음모론에는 "반사회적 행태" 경고

이 대통령은 최근 불거진 선관위의 투표 관리 부실 사태에 대해 "민주주의의 근본이라고 할 수 있는 참정권 침해 문제가 발생한 것은 참으로 황당하고 당황스럽다"며 "국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다"고 했다.

그러나 이 대통령은 "이를 악용해 터무니없는 음모론을 선동하는 세력들이 고개를 들고 있다"고 강하게 직격했다. 이어 "선거 결과 조작 등을 운운하며 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태"라고 비판했다.

특히 현장 경찰관을 위해하거나 시민을 위협하고, 불법 검문과 출입 통제로 업무를 방해하는 일부 과격 행동을 지적하며 "마땅히 법과 원칙에 따라 합당한 책임을 물어야 한다"고 법적 대응을 예고했다.

이 대통령은 "이번 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼아야 한다"며 "철저하고 투명한 진상 규명을 위해 이번 주 가동되는 국회 국정조사특별위원회에 선관위가 전폭적으로 협조하고, 검경 합동수사본부 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가하라"고 지시했다.

이재명 대통령이 지난달 21일 청와대 본관에서 열린 34차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.05.21. [사진=청와대]

◆ 국정 2년 차 본격화..."여야 문턱 닳도록 소통해 입법 총력"

정부 출범 2년 차를 맞이한 이 대통령은 향후 4년의 성패가 올해에 달려있음을 강조하며 공직 사회의 전면적인 태도 변화를 주문했다.

이 대통령은 "첫 1년이 내란의 혼란을 수습하고 국정 설계도를 그리는 시간이었다면, 2년 차는 핵심 과제들의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 두어야 한다"고 짚었다.

이어 "필요하다면 문턱이 닳을 정도로 여당과 야당을 찾아다니면서 입법 속도전에 총력을 기울여야 한다"며 국회와의 긴밀한 협력과 소통을 당부했다. 정책 집행 역시 전례에 얽매이지 않는 적극적이고 능동적인 '적극 행정'을 펼쳐줄 것을 독려했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ "2030 청년층만 소득 뒷걸음"... '청년 정책 지수' 개발 지시

이 대통령은 또 경제 지표의 온기가 국민의 삶으로 이어져야 한다는 점을 강조하면서, 특히 2030 청년 세대가 겪는 양극화 고통에 깊은 우려를 표명했다.

이 대통령은 "1분기 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 10.5%에 달해 50년 만에 최고치를 기록하고 국민총소득(GNI) 4만 달러 관측도 나오지만, 정작 지난 1분기 2030 청년 세대들의 소득만 전 세대 중 유일하게 뒷걸음질 쳤다"고 진단했다.

이 대통령은 이에 대한 대책으로 ▲청년 정책 전담기구 설치 검토 가속화 ▲내년 예산안과 중장기 국가재정 사업 내 청년 정책 최우선순위 반영을 지시했다. 아울러 각 부처의 정책이 청년의 삶에 미치는 영향을 계량화하는 '청년 체감도 지수'를 개발해 정책 전반에 활용하라는 구체적인 아이디어를 제안하기도 했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ 유럽 순방 반환점..."여름철 재난·돌봄 공백 선제 대비"

유럽 순방의 반환점을 돈 이 대통령은 "현재까지 통상, 방산, 안보 등 여러 방면에 걸쳐 상당한 수준의 호혜적 성과를 거뒀다"고 자평하며 "남은 일정도 순조롭게 마무리해 국익을 지키는 전략적 실용외교의 토대를 굳건히 하겠다"고 전했다.

국내에 남은 참모들에게는 "몸이 어디에 있든 국민의 삶을 살피는 데 한 치의 빈틈도 없어야 한다"며, 다가오는 여름철 무더위 및 장마 관련 재난 대책을 선제적으로 점검하고 한 달 앞으로 다가온 학교 방학 기간의 '돌봄 공백 최소화 방안'을 지금부터 세심하게 마련하라고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com