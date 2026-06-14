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李대통령, 고개드는 부정선거 음모론에 "반사회적 행태" 경고

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  • 이재명 대통령이 14일 유럽에서 화상회의를 열고 선관위 투표 부실과 이를 악용한 부정선거 음모론을 강하게 비판했다.
  • 선관위 국정조사·합동수사에 철저 협조를 지시하며, 여야를 문턱 닳도록 찾아가 입법·적극행정을 추진하겠다고 주문했다.
  • 2030 청년 소득 역주행을 지적하며 청년 정책 전담기구·예산 우선 반영과 '청년 체감도 지수' 개발, 여름 재난·돌봄 공백 대비를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽 순방 중 수석보좌관회의 주재
"청년정책 최우선…참정권 침해 철저 진상규명"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 중앙선거관리위원회의 투표 관리 부실로 발생한 '참정권 침해 사태'를 강력히 비판하며, 이를 빌미로 허위 음모론과 부정선거론을 유포하는 세력에는 법과 원칙에 따른 엄정 대응을 하겠다고 경고했다.

이 대통령은 이날 오후 2시 이탈리아 현지에서 화상으로 37차 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 밝혔다.

이 대통령이 해외 순방 중 화상 수석보좌관회의를 연 것은 이번이 처음이다.

청와대는 순방 기간 중 국정운영에 조그만 차질도 있어서는 안된다는 대통령의 뜻에 따라 화상 수석보좌관회의를 개최했다고 설명했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ "선관위 부실이 국격 오점"... 음모론에는 "반사회적 행태" 경고

이 대통령은 최근 불거진 선관위의 투표 관리 부실 사태에 대해 "민주주의의 근본이라고 할 수 있는 참정권 침해 문제가 발생한 것은 참으로 황당하고 당황스럽다"며 "국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다"고 했다.

그러나 이 대통령은 "이를 악용해 터무니없는 음모론을 선동하는 세력들이 고개를 들고 있다"고 강하게 직격했다. 이어 "선거 결과 조작 등을 운운하며 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태"라고 비판했다.

특히 현장 경찰관을 위해하거나 시민을 위협하고, 불법 검문과 출입 통제로 업무를 방해하는 일부 과격 행동을 지적하며 "마땅히 법과 원칙에 따라 합당한 책임을 물어야 한다"고 법적 대응을 예고했다.

이 대통령은 "이번 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼아야 한다"며 "철저하고 투명한 진상 규명을 위해 이번 주 가동되는 국회 국정조사특별위원회에 선관위가 전폭적으로 협조하고, 검경 합동수사본부 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가하라"고 지시했다.

이재명 대통령이 지난달 21일 청와대 본관에서 열린 34차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.05.21. [사진=청와대] 

◆ 국정 2년 차 본격화..."여야 문턱 닳도록 소통해 입법 총력"

정부 출범 2년 차를 맞이한 이 대통령은 향후 4년의 성패가 올해에 달려있음을 강조하며 공직 사회의 전면적인 태도 변화를 주문했다.

이 대통령은 "첫 1년이 내란의 혼란을 수습하고 국정 설계도를 그리는 시간이었다면, 2년 차는 핵심 과제들의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 두어야 한다"고 짚었다.

이어 "필요하다면 문턱이 닳을 정도로 여당과 야당을 찾아다니면서 입법 속도전에 총력을 기울여야 한다"며 국회와의 긴밀한 협력과 소통을 당부했다. 정책 집행 역시 전례에 얽매이지 않는 적극적이고 능동적인 '적극 행정'을 펼쳐줄 것을 독려했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ "2030 청년층만 소득 뒷걸음"... '청년 정책 지수' 개발 지시

이 대통령은 또 경제 지표의 온기가 국민의 삶으로 이어져야 한다는 점을 강조하면서, 특히 2030 청년 세대가 겪는 양극화 고통에 깊은 우려를 표명했다.

이 대통령은 "1분기 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 10.5%에 달해 50년 만에 최고치를 기록하고 국민총소득(GNI) 4만 달러 관측도 나오지만, 정작 지난 1분기 2030 청년 세대들의 소득만 전 세대 중 유일하게 뒷걸음질 쳤다"고 진단했다.

이 대통령은 이에 대한 대책으로 ▲청년 정책 전담기구 설치 검토 가속화 ▲내년 예산안과 중장기 국가재정 사업 내 청년 정책 최우선순위 반영을 지시했다. 아울러 각 부처의 정책이 청년의 삶에 미치는 영향을 계량화하는 '청년 체감도 지수'를 개발해 정책 전반에 활용하라는 구체적인 아이디어를 제안하기도 했다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ 유럽 순방 반환점..."여름철 재난·돌봄 공백 선제 대비"

유럽 순방의 반환점을 돈 이 대통령은 "현재까지 통상, 방산, 안보 등 여러 방면에 걸쳐 상당한 수준의 호혜적 성과를 거뒀다"고 자평하며 "남은 일정도 순조롭게 마무리해 국익을 지키는 전략적 실용외교의 토대를 굳건히 하겠다"고 전했다.

국내에 남은 참모들에게는 "몸이 어디에 있든 국민의 삶을 살피는 데 한 치의 빈틈도 없어야 한다"며, 다가오는 여름철 무더위 및 장마 관련 재난 대책을 선제적으로 점검하고 한 달 앞으로 다가온 학교 방학 기간의 '돌봄 공백 최소화 방안'을 지금부터 세심하게 마련하라고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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