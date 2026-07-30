[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 30일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 30일 경제·정책 등 엄선된
- '투데이 ANDA' 뉴스레터를 오후 4시에 발송했다.
- 30일자에는 SK하이닉스·HBM4·지지율·버스노조 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
30일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲SK하이닉스 떨어질 때마다 담았다...연기금, 이틀간 7000억 매수 ▲
삼성 "HBM4 매출 3배 증가… 메모리 부족 2028년까지 계속" ▲李대통령 지지율 53%…與 차기 당대표 적합도 정청래 21% vs 김민석19% ▲"16강 올랐으면 청문회 없었다" 정몽규 전 축구협회장, 공분 부른 청문회 발언 ▲서울시버스노조, 체불임금 지급 압박…서울시 "판결 확정 전" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.