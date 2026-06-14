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李대통령 "피렌체 한국영화제 지속 지원…한-이탈리아 우정도 소중한 유산"

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  • 이재명 대통령은 13일 피렌체에서 토스카나 주지사와 만나 피렌체 한국영화제 지원과 교류 확대를 요청했다
  • 이 대통령은 한·이탈리아 영화 공동제작 협정과 함께 토스카나 방문 한국인의 안전·편의 보장을 당부했다
  • 이 대통령 임석 아래 국립중앙박물관과 우피치 미술관이 문화유산 교류·박물관 협력 MOU를 체결해 양국 문화 교류를 강화했다

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이탈리아 국빈 방문 李대통령, 르네상스 발원지 피렌체 방문
토스카나 주지사 접견 후 우피치 미술관도 시찰
국립중앙박물관-우피치 미술관, 협력 강화 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 13일(현지시간) 피렌체를 방문해 에우제니오 쟈니 토스카나 주지사를 면담한 자리에서 "올해로 24년차를 맞은 피렌체 한국영화제가 토스카나를 대표하는 국제 문화축제로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 해달라"고 당부했다. 

피렌체는 이탈리아 북부 토스카나의 주도다.

이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 토스카나 피렌체를 방문해 에우제니오 쟈니 토스카나 주지사를 만나 악수를 나누고 있다. 2026.06.13. [사진=청와대]

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 "이 대통령은 쟈니 주지사에게 토스카나와 한국 간 교류 발전, 토스카나를 찾는 우리 재외동포의 편의와 안전에 각별한 관심을 가져줄 것을 당부했다"고 전했다.

지방도시 방문은 이탈리아 정부의 국빈에 대한 예우 관례에 따른 것이다. 세르지오 마타렐라 대통령도 2023년 국빈방한 당시 한국 문화에 대한 존중을 표하는 차원에서 판문점과 합천 해인사를 방문한 바 있다.

이 대통령이 지방 방문지로 피렌체를 택한 이유는 피렌체가 르네상스 발원지이자, 세계적인 우피치 미술관을 보유한 문화 도시이기 때문이다. 피렌체는 이탈리아를 방문하는 우리 국민들이 가장 많이 찾는 지방도시 중 하나이기도 하다.

또한 피렌체는 한류가 시작되기 전인 2003년부터 매년 피렌체 한국영화제를 개최해오면서 한국영화의 예술성과 작품성을 유럽 관객들에게 알리는 창구 역할을 해온 도시다.

이 대통령은 르네상스가 탄생하고 발전한 고장이자 세계적인 우피치 미술관을 보유한 토스카나가 2003년부터 피렌체 한국영화제를 통해 한국영화의 예술성과 작품성을 유럽과 세계 무대에 선보이고 있다고 평가했다. 이어 이번 방문을 계기로 타결된 한국과 이탈리아 간 영화 공동제작 협정을 바탕으로 양국의 우수한 제작역량에 기반한 작품들이 더 많이 만들어지기를 기대한다고 전했다.

이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 토스카나 피렌체를 방문해 에우제니오 쟈니 토스카나 주지사를 면담하고 있다. 2026.06.13. [사진=청와대]

강 수석대변인은 "이 대통령은 피렌체에서는 협동조합이나 사회경제연대는 어떻게 이뤄지는지 물으며 깊은 관심을 보였고 연간 피렌체를 찾는 방문객 수는 얼마나 되는지, 어떻게 관리하는지를 물었다"며 "동석한 사라 푸나로 피렌체 시장과는 피렌체가 대한민국의 전주시, 대전시와 우호협력관계를 맺고 있고 특히 전주와는 내년 20주년을 맞이함을 언급하면서, 양국 지방정부가 활발한 교류로 호혜적 협력을 가꿔 가기를 바란다고 전했다"고 설명했다.

쟈니 주지사는 이 대통령의 자서전을 감명깊게 읽었다면서, 어려운 역경을 딛고 소년공에서 인권 변호사로서 가난한 사람들을 위해 활동했던 경력 등을 언급했다.

강 수석대변인은 "쟈니 주지사는 한국의 민주주의는 물론 국제사회의 민주주의 발전을 위해서도 이 대통령이 큰 역할을 할 것으로 기대한다고 했다"며 "이에 이 대통령은 다 민주주의의 힘이라고 본다고 화답했다"고 소개했다.

이 대통령은 이탈리아를 찾는 연간 백만 명의 우리 국민 중 다수가 토스카나를 방문하고 있음을 상기하고, 우리 국민들을 위한 편의 증진, 치안 확보와 관련해 토스카나 주정부와 피렌체 시정부의 각별한 관심을 당부했다. 푸나로 시장은 많은 한국인들이 피렌체를 방문하고 있어 기쁘다고 하면서 이 대통령의 방문을 계기로 양국 간 인적 교류가 더욱 활발하게 이뤄지길 바란다고 했다.

13일(현지시간) 이탈리아 북부 토스카나 피렌체 우피치 박물관에서 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 임석한 가운데 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장이 박물관 협력 강화 MOU를 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.06.13. [사진=청와대]

이 대통령은 또 이날 토스카나 주지사와 면담한 뒤 르네상스 예술의 정수인 우피치 미술관을 찾았다. 이 대통령 임석 하에 국립중앙박물관과 우피치 미술관은 피렌체의 우피치 미술관에서 문화유산 교류와 박물관 협력을 강화하는 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 MOU는 한국과 이탈리아를 대표하는 문화기관 간 협력 기반을 마련하고, 양국 문화유산의 가치 확산과 상호 교류를 증진하고자 추진됐다. 

우피치 미술관은 방대하고 깊이 있는 소장품 컬렉션과 더불어 우수한 관람 환경으로도 유명하다. 국립중앙박물관도 소장품과 다양한 디지털 콘텐츠, 그리고 최근 큰 인기를 얻고 있는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 연계 굿즈 등 창의적인 아이디어로 주목을 받고 있다.

MOU에 따라 두 기관은 박물관 서비스 전반에 관한 전문성에 기반해 인력 교류를 확대하게 된다. 전시 교류, 해설 및 교육, 소장품 관리, 복원·출판 등 다양한 분야의 협력해 한국 문화유산과 이탈리아 르네상스 문화의 가치를 세계에 널리 알리고, 양국 국민이 서로의 문화를 더욱 깊이 이해하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지시간) 이탈리아 북부 토스카나 피렌체에 위치한 우피치 미술관을 방문해 시모네 베르데 우피치 미술관장에게 소장 작품 설명을 듣고 있다. 2026.06.13. [사진=청와대]

특히 이번 MOU 체결을 계기로 우피치 미술관의 대표 작품인 조토의 오니 산티 마돈나, 보티첼리의 비너스의 탄생, 레오나르도 다빈치의 수태고지를 비롯한 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 한국에 소개하는 전시 교류 방안도 논의한다.

강 수석대변인은 "이 대통령의 이번 피렌체 방문은 이탈리아가 자랑하는 르네상스 문화유산에 대한 최고의 존중을 표하는 동시에, 우리와의 교류협력 증진으로 양국 관계를 지방정부 단위에서도 더욱 입체적으로 발전시켜나가는 기반을 마련한 것으로 평가된다"고 했다.

이 대통령은 방문 이후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "토스카나는 우피치 미술관을 비롯해 세계적인 문화유산을 간직한 이탈리아 문화예술의 중심지"라면서 "일찍부터 '피렌체 한국영화제'를 개최하며 한국 영화의 예술성과 작품성을 유럽과 세계에 알려온 든든한 문화 교류의 동반자이기도 하다"고 전했다.

그러면서 "이번 방문 때 타결한 '한-이탈리아 영화 공동제작 협정'은 양국 국민에게 더욱 다양한 문화적 경험을 선사할 든든한 주춧돌이 될 것"이라며 "양국의 우수한 문화 역량이 큰 시너지 효과를 발휘할 것으로 믿는다"고 강조했다.

이 대통령은 또 우피치 미술관에 대해서는 "한 점 한 점의 그림들이 수백 년의 시간을 지나 오늘의 우리와 만났다"며 "대한민국과 이탈리아가 쌓아갈 우정과 협력도 미래 세대에 영감과 울림을 전할 소중한 유산으로 남길 바란다"고 소감을 남겼다

the13ook@newspim.com

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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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