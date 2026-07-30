복지부-한진, 위기임산부 지원…택배 포장재에 '1308' 상담전화 표기

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복지부 "사회 안전망 알릴 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 택배 포장테이프에 위기임산부 상담전화인 '1308' 번호가 표기된다.

보건복지부는 30일 위기임산부와 아동의 안전한 출산·양육 지원을 위한 민관협력을 지속한다고 밝혔다.

'1308' 상담전화 번호가 표기된 택배 포장 테이프 [자료=보건복지부]

위기임산부 사례관리비 지원 사업은 임신·출산 과정에서 경제적·심리적 어려움을 겪는 위기임산부에게 생계, 주거, 의료, 양육 등 필요한 자원을 연계하는 데 활용된다. 안정적인 원가정 양육을 위해 민관은 위기임산부 지원 체계를 강화하고 있다.

한진은 기부금을 통해 위기임산부 25명과 아동 12명에게 의료비, 아동용품 구입비 등 사례관리비를 지원하고 있다. 올해도 위기임산부 사례관리비 지원 사업을 지속하고 위기임산부 상담전화인 '1308' 홍보를 함께 추진할 예정이다.

아울러 한진은 '1308' 상담전화 번호가 표기된 택배 포장 테이프를 제작·배포할 예정이다. 일상 속 택배 물류망을 활용해 도움이 필요한 위기임산부가 상담과 지원을 쉽게 접할 수 있도록 한다.

김현숙 복지부 인구아동정책관은 "이번 협력은 위기임산부와 아동을 위한 사회적 안전망을 알리고, 더욱 두텁게 하는 의미 있는 사례"라며 "민간과의 협력을 지속 확대해 위기임산부가 필요한 상담과 지원을 적시에 받을 수 있도록 지원체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.

한진 관계자는 "한진이 보유한 전국 물류 기반 시설이 사각지대에 놓인 위기임산부와 아동들을 돕는 따뜻한 통로가 되기를 바란다"라며 "앞으로도 우리 사회의 안전망을 강화할 수 있는 다양한 공헌 활동을 전개하며 지속 가능한 경영 실천을 위해 노력하겠다"라고 말했다.

김유임 아동권리보장원장은 "복지부, 한진과 3자 협약을 통해 협력을 이어가는 것은 위기임산부 지원체계를 더욱 촘촘하게 만드는 소중한 기반"이라며 "다양한 민관협력을 확대해 도움이 필요한 위기임산부와 아동에게 신속한 지원이 연계될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com