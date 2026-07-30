현대제철, 버려진 설비서 157억원 찾았다…부산물도 원료로

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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 현대제철이 사업장에 방치됐던 유휴·불용자산을 찾아내 현금화하고, 철강 생산 과정에서 발생하는 부산물을 원료로 되돌리는 자원순환 사업을 확대하고 있다. 단순한 재고 처분을 넘어 설비와 폐기물의 성분을 분석해 가치를 다시 매기고, 외부 판매가 가능한 제품으로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

현대제철은 올해 4월부터 6월까지 구매본부 산하에 매각 태스크포스(TF)를 운영해 전사 사업장의 유휴·불용자산을 조사한 결과 총 804건의 매각 대상을 발굴했다고 밝혔다. 자산 매각과 내부 재활용 등을 통해 거둔 수익 효과는 약 157억원으로 집계됐다.

◆ 고철로 팔던 설비 재평가…구리 포함 자산 117억원에 매각

현대제철은 그동안 사용이 끝난 설비를 일반 고철로 분류해 판매했지만, 이번에는 설비 내부에 포함된 구리와 텅스텐, 니켈 등 유가금속의 성분과 가치를 별도로 산정했다.

이를 통해 매각 단가를 높이고 일부 품목의 입찰 참여 업체를 기존 3~4곳에서 최대 16~20곳으로 확대해 경쟁을 유도했다. 품목별 도면과 성분, 중량, 보관 상태도 다시 분석해 기존 관리 대상에서 빠져 있던 유가자원을 추가로 발굴했다.

비철금속 전문업체와 종합상사 등 새로운 매입처도 확보했다. 대표적으로 구리가 포함된 동스테이브와 몰드 704톤을 117억원에 매각했다.

폐전선은 종류별로 선별해 구리 회수율을 쉽게 파악할 수 있도록 했다. 기존처럼 여러 종류를 혼합해 매각하던 방식보다 평균 매각 단가가 20% 이상 높아졌다.

전극암과 마그네트 등 일반 철스크랩으로 분류됐던 설비도 구리 함유량을 분석해 별도의 가치평가를 실시했다. TC링과 초경합금류 등 희소금속이 포함된 품목도 신규 관리 대상으로 지정해 자원 회수 범위를 넓혔다.

현대제철 당진제철소에 적치된 동스테이브. [사진=현대제철] [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.07.30 hkj77@hanmail.net

◆ 철 함유 부산물, 외부 자원화 거쳐 제철 원료로 재투입

현대제철은 유휴자산 매각과 함께 당진제철소에서 발생하는 함철 부산물의 재활용도 추진한다.

철강 생산 과정에서는 철 성분을 포함한 슬러지와 분진 등 부산물이 발생한다. 현대제철은 이를 단순 폐기물이 아니라 다시 활용할 수 있는 원료로 보고 자원화 전문 협력사와 순환자원 활용 모델을 구축하고 있다.

당진제철소에서 발생한 함철 부산물을 외부 자원화 공정을 거쳐 철강 생산 원료로 다시 투입하는 구조다. 부산물의 안정적인 활용처를 확보하고 매각처를 다변화하는 효과도 기대하고 있다.

품질 검증과 시험 적용을 거쳐 함철 부산물을 철강 원료로 안정적으로 사용할 수 있는 기반도 마련할 방침이다.

◆ 분코크스도 상품화…일회성 매각 넘어 사업 모델로

현대제철은 일회성 자산 매각을 넘어 지속적으로 발생하는 부산물과 폐기물의 제품화·사업화도 추진하고 있다.

제철소 부산물인 분코크스는 입자 크기별로 선별하고 해외 수요처를 발굴해 새로운 수익원으로 전환할 계획이다. 기존에는 내부에서 활용하거나 비용을 들여 처리했던 부산물을 외부 시장에서 거래할 수 있는 상품으로 만드는 것이다.

사용이 끝난 설비와 자재의 성분, 과거 매각 가격, 보관 방식 등을 데이터로 축적해 시장가격 변화에 맞춰 적기에 매각하는 관리 체계도 구축한다.

현대제철 관계자는 "사용이 끝난 설비와 생산 과정에서 발생한 부산물도 새로운 자원이 될 수 있다"며 "유휴자산의 가치 회수와 부산물 자원화를 통해 자원순환 기반의 미래 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

hkj77@newspim.com