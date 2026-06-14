최유철 의성군수 당선인, 휴일 마늘수확 일손 돕기 민생행보

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최 당선인 "농협 연계 공공수매 등 가격안정 최우선 챙길 것"

[의성=뉴스핌] 남효선 기자 = 최유철 의성군수 당선인이 '의성 마늘' 수확 현장을 찾아 일손을 보태는 등 민생 행보에 나섰다.

의성 마늘은 의성군의 대표 브랜드이다.

최유철 경북 의성군수 당선인이 14일 인수위원들과 함께 마늘수확농가를 찾아 마늘수확기계를 직접 운전하며 농가일손돕기를 하고 있다.[사진=의성군]2026.06.14 nulcheon@newspim.com

최 당선인은 휴일인 14일 김만용 의성군수 인수위원장을 비롯한 인수위원, 청년회 회원 등과 함께 지역 내 마늘 재배 농가를 찾아 수확 일손 돕기를 전개하고 농민들의 목소리를 청취했다.

농촌 인구 고령화와 인구 감소로 의성 지역 마늘 농가는 인건비와 영농자재 가격 상승에 더해, 올해 마늘 생산량 증가와 소비 위축에 따른 가격 하락까지 겹치면서 삼중고를 겪고 있는 실정이다.

최 당선인과 봉사단은 마늘 수확과 선별, 운반 작업에 직접 참여하며 부족한 일손을 보탰다.

특히 최 당선인은 현장에서 농협 관계자와 함께 마늘 판매 방안과 수급 안정 대책에 대해 의견을 나누고, 농협과 의성군이 협력해 실질적인 농가 지원 방안을 모색하기로 했다.

최 당선인은 "새 군정의 최우선 과제 가운데 하나로 마늘 가격 안정 대책을 적극 추진하겠다"며 "농협과 긴밀히 협의해 공공 수매를 포함한 수급 안정 방안과 판로 확대 대책을 마련해 농가의 시름을 덜어드리겠다"고 강조했다.

그러면서 최 당선인은 "일시적인 지원에 그치지 않고 생산, 수매, 저장, 가공, 유통으로 이어지는 의성 마늘 산업 전반의 구조를 재점검하겠다"며 "▲ 농산물 유통 체계 개선 ▲ 농업인 경영 안정 지원 ▲ 외국인 계절 근로자 확대 운영 등 현장 체감형 정책을 제시했다.

최유철 당선인은 "군정은 책상 위 보고만으로는 제대로 알 수 없다"며 "앞으로도 농민, 어르신, 청년, 소상공인 등 군민의 삶이 있는 현장을 직접 찾아가 해결책을 모색하는 현장 중심의 군정을 준비하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com