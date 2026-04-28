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피지컬 AI 시대의 안전보건, 처벌보다 '선제적 예방'이 핵심

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AI 핵심 요약

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  • 재단법인 피플이 28일 국회에서 피지컬 AI 시대 안전보건 컨퍼런스를 개최했다.
  • AI 기술 변화로 인한 안전 리스크 해결 방향을 모색하며 전문가들이 논의했다.
  • 의원들은 AI 활용 예방체계 강화와 제도 개선을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

피플, 국회서 컨퍼런스 개최…여야 의원 "제도적 지원 약속"
권혁 교수 "사후 제재 위주 법체계, AI 기반으로 바꿔야"
전문가들 "사람 중심의 안전 기술과 감성 조화가 필수"

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 재단법인 피플(이사장 정유석)은 28일 국회에서 이학영 국회부의장, 조정식 의원, 박해철 의원, 한국안전보건단체총연합회(회장 정혜선)와 함께 '피지컬 AI 시대의 안전보건'을 주제로 컨퍼런스를 개최했다.

이번 컨퍼런스는 인공지능(AI) 기술이 비즈니스 형태를 변화시키며 거대한 성과를 내는 동시에 새로운 안전보건 리스크를 창출함에 따라, AI 기술과 연계한 안전보건 문제의 실질적인 해결 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

미래일터안전보건포럼 김태옥 공동대표는 개회사를 통해 "휴머노이드 로봇처럼 생각하고 행동하는 AI 기술이 우리 삶 깊숙이 자리 잡고 있는 만큼, 안전보건 측면의 당면 과제와 준비 사항을 기술적·제도적·관리적 면에서 심도 있게 논의해야 한다"고 밝혔다.

이학영 국회부의장은 인사말에서 "물리 세계가 융합되는 대전환의 시대에 피지컬 AI는 산업현장의 밝은 미래를 가져다주겠지만, AI의 판단 오류와 책임 소재 문제 등에 선제적으로 대비해야 한다"고 당부했다.

이어 조정식 의원은 "AI 기술은 안전을 최우선 기준으로 설계되어야 하며, 위험을 사전에 예측하고 대응하는 예방적 기능에 초점을 맞춰 이번 컨퍼런스가 산재 없는 대한민국을 만드는 마중물이 되길 바란다"고 말했고, 박해철 의원은 "이재명 정부에서 산재 사고 사망자가 역대 최저치를 기록했으나 여전히 취약한 부분이 많다"며 "위험 사전 감지와 예방에서 AI 활용이 새로운 가능성을 열어주고 있다"고 강조했다.

이들 세 의원은 변화하는 산업 환경에 맞춰 산업재해 예방체계를 정교하게 다듬고 제도 개선을 실효성 있게 지원하겠다고 다짐했다.

'피지컬 AI시대의 안전보건'을 주제로 안전보건 컨퍼런스가 28일 국회에서 열렸다. [재단법인 피플 제공]

정혜선 한국안전보건단체총연합회장은 환영사에서 "노동자의 안전은 그 어떤 효율성보다 우선되어야 하기에 AI 시대에 산재 없는 일터가 반드시 이루어지길 바란다"고 전했으며, 임무송 대한산업안전협회장은 서면 축사를 통해 "이번 자리가 오래된 안전관리의 부실을 뿌리 뽑기 위한 AI 안전 솔루션과 정책 방향을 함께 고민하는 자리가 되길 기대한다"고 전했다.

기조연설을 맡은 고려대학교 노동대학원 권혁 교수는 '대전환의 시대, 미래의 안전보건 정책'을 주제로 발표하며 "현재 산업안전보건법과 중대재해처벌법은 사후 제재에 치우쳐 예방에 한계가 있다"고 지적했다. 권 교수는 "AI 기반 안전 생태계 구축은 능동적인 예방체계로의 패러다임 변화를 가져오는 중요한 계기가 될 것"이라며 노사의 능동적 소통과 행정당국의 적극적인 사전 지원을 강조했다.

이어진 주제발표에서 나민오 안전보건공단 R&D정책팀장은 "피지컬 AI의 새로운 위험을 평가하기 위한 안전기준 마련과 실증이 필요하며, 소규모 사업장을 돕는 AI 기반 기술개발 R&D를 기획 중"이라고 설명했다.

최은희 을지대학교 교수는 "AI 도입에 따른 노동 소외와 책임 소재 문제를 해결하기 위해 노동자 참여형 설계와 인간의 통제권 등 안전장치가 병행되어야 한다"고 주장했다.

박은주 ㈜켐토피아 전무는 "AI는 어디까지나 도구인 만큼 데이터와 현장, 사람의 유기적 통합과 현장 중심의 검증이 실질적인 성과로 이어져야 한다"고 말했으며, 조환호 한국감성안전진흥원 회장은 "기술과 인간의 감성이 조화를 이루어 자발적 동기를 부여하는 감성 안전이 필요하다"고 제언했다.

컨퍼런스를 마무리하며 사회를 맡은 김형석 헤르스 대표는 "피지컬 AI 시대의 안전보건도 결국은 사람의 문제"라며 "AI가 노동자 보호의 도구로 쓰이도록 설계하고, 사람들이 마음으로부터 안전을 선택하는 안전문화 조성이 꼭 필요하다"고 강조했다.

windy@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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