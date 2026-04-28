KB금융그룹, 보건복지부와 '야간 연장 돌봄' 현장 점검 실시

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 27일 보건복지부와 서울 마포구 야간 연장돌봄센터를 방문했다.
- 운영 현황을 점검하고 맞벌이 가정 돌봄 공백 지원 방안을 논의했다.
- 올해 17억원 투입해 시설 개선하고 2028년까지 60억원 추가 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB금융그룹은 지난 27일 보건복지부와 함께 서울 마포구 소재 야간 연장돌봄센터를 방문해 운영 현황을 점검하고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.
이번 방문은 맞벌이 및 야간 근로 가정의 돌봄 공백 실태를 파악하고 아동 돌봄 환경 지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
'야간 연장돌봄 사업'은 보호자의 귀가가 늦어지는 가정을 위해 공적 돌봄체계를 강화하는 지원 사업이다. 올해 1월부터 전국 5500여개 마을돌봄시설 중 343개소가 참여하고 있으며, 이용 희망 가정은 최소 2시간 전 신청을 통해 밤 10시 또는 자정까지 초등학생(6세~12세) 아동을 맡길 수 있다.
KB금융은 사업의 조기 정착을 위해 올해 약 17억원을 투입해 침구류 등 편의 물품과 시설 환경 개선을 지원했으며, 향후 2028년까지 총 60억원을 추가 지원할 계획이다.
KB금융 관계자는 "야간 연장돌봄 지원은 단순한 복지 서비스가 아니라 지역의 지속가능한 성장을 위한 생활 인프라 구축의 영역"이라며 "앞으로도 KB금융은 돌봄 환경을 개선하고 생활 인프라의 빈자리를 채우는 포용금융의 역할을 다하는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.
한편 KB금융은 2018년부터 교육부와 협력해 학교 내 돌봄 인프라를 구축해 왔으며, 이번 보건복지부와의 협력을 통해 학교 밖 돌봄 영역으로 지원 범위를 확대하고 있다. 또한 지역아동센터 리모델링과 시니어 맞춤형 돌봄시설 지원 등을 통해 생애주기별 돌봄 지원 체계도 구축하고 있다.
eoyn2@newspim.com